Efter mange år væk fra skærmen, vender 'For lækker til love'-baben nu tilbage.

Det er efterhånden en hel del år siden, at Christina Odorico tonede frem på skærmen. Hun var fast inventar i TV3-programmet ‘For lækker til love’ tilbage i første sæson, der blev sendt i år 2011.

Siden da er der sket en hel del, og i dag Christina mor til to piger, Philina på fire år og Alba på to år, som hun fik med sin ekskæreste gennem flere år, Thomas Villadsen. Parret brød med hinanden i starten af 2017. Lykken har dog sidenhen atter tilsmilet Christina, som har fået en ny kæreste og er blevet uddannet kostvejleder.

Nu viser det sig dog, at vi ingen længe kan glæde os til at gense Christina på skærmen. Denne gang bliver det dog ikke i ‘For lækker til love’:

– Jeg kan ikke udtale mig om, hvad det er for noget tv, desværre. Men jeg kan godt sige, at der kommer noget med mig i fremtiden. Jeg ved dog ikke, hvornår det kommer, afslører Christina hemmelighedsfuldt overfor Realityportalen.dk, men tilføjer dog, at der er tale om et Viafree-program, der har noget at gøre med hendes karriere.

– Jeg er personlig træner, kostvejleder, online-coach og har bootcamps, så jeg har travlt. Det går også super godt med mine piger. De er to glade piger, så det er fantastisk, og jeg har også et rigtig godt samarbejde med børnenes far, som også har fået en ny kæreste. Der er ro på, og det er bare dejligt. Det kunne ikke være bedre faktisk. Jeg har dog ingen kommentarer i forhold til mit kærlighedsliv, men det går fantastisk, forklarer Christina, da hun bliver spurgt ind til, hvordan det ellers går i hendes liv.

