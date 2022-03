I andet liveshow af 'X Factor' blev seerne budt på en helt ny oplevelse.

De fik nemlig den 21-årige deltager Mille Bergholtz at se på en skærm, som blev trillet ind på scenen i Brøndby - et helt nyt tiltag, TV 2 har fundet på for at være på forkant med, hvis en deltager, ligesom Martin Jensens unge solist, blev smittet med corona.

Derfor måtte Mille Bergholtz optræde fra det dertil indrettede isolationsstudie lige bag ved det store 'X Factor'-studie.

Et isolationsstudie, som hendes dommer selv kaldte for »en container«.

»Jeg kan se, at mit navn går lidt rundt som container-Mille nu,« siger hun og griner.

»Det var en speciel oplevelse, men jeg vil heller ikke have været foruden at have prøvet det, for jeg er jo den første, der synger derude. Men jeg kunne heller ikke tænke mig at gøre det igen,« understreger Mille Bergholtz.

Hun kunne følge med i showet fra sin container på en lille skærm ovenover det kamera, der livestreamede hende ind på scenen og ud i stuerne.

»Det var lidt som at sidde hjemme og se 'X Factor', og så lige pludselig skulle man så selv op og være med i fjernsynet,« siger Mille Bergholtz med et lille grin.

Men selvom hun er glad for, at hun stadig kunne fortsætte i 'X Factor', så var det langt fra optimale betingelser.

»Det var lidt ensomt,« indrømmer den 21-årige unge solist.

»Men produktionen har gjort det rigtig hyggeligt og lagt et tæppe ud og stillet en masse lækre snacks og noget vand. På bagvæggen havde de sat en masse billeder op af alle de andre deltagere, så det var rigtig hyggeligt,« lyder det fra Mille Bergholtz.

Hun gruede dog for, om de nødvendige foranstaltninger alligevel kunne blive hendes endeligt i sangkonkurrencen.

»Men produktionen har virkelig kredset for, at jeg skulle have lige så store chancer som de andre. Så de har virkelig gjort meget for at få det flotteste ud af det. Men grundet, at jeg også er lidt hæs og mangler lidt vejtrækning, så var jeg også lidt i tvivl, om jeg kunne levere den samme kvalitet, som jeg plejer,« forklarer 'X Factor'-deltageren.

Heldigvis var hun fuldt ud tilfreds med, hvordan det hele endte.

Og næste fredag regner hun med at være raskmeldt og tilbage på scenen i fuld vigør.