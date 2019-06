Det skulle gøres på den helt rette måde, når Luke Perrys karakter Fred skulle skrives ud af serien Riverdale.

Skuespillerens pludselige død kom bag på alle, og man endte med at lade hans karakter være rejst bort i slutningen af tredje sæson, som Perry var med til at indspille.

Nu skal der siges ordentligt farvel til deres gode ven ved at give ham en god afslutning i den fjerde sæson, fortæller Roberto Aguirre-Sacasa. det skriver Daily Mail.

'Måske det vigtigste afsnit af Riverdale, vi skal lave i år, eller måske nogensinde. Det er en hyldest til vores faldne ven. Tak for denne mulighed til at hædre Luke og Fred,« skriver skaberen bag serien og refererer dermed både til Luke Perry, men også hans rolle.

Det var på Twitter, at Roberto Aguirre-Sacasa løftede sløret for det nye afsnit i den fjerde sæson, som skal fungere som hyldest til Perry.

Tidligere har Aguirre-Sacasa fortalt om, at han ville gøre det ordentligt, når Fred skulle skrives ud.

»Da Luke døde, havde vi allerede taget hul på og skrevet en del af slutningen på sæsonen,« sagde han dengang til the Hollywood Reporter.

»Vi ville gerne mindes Luke og hans figur og finde ud af den bedste måde at håndtere figuren 'Fred Andrews' i serien, så vi sagde, ved I hvad? Lad os ikke presse ... lad os ikke forhastet prøve at presse noget igennem i finalen eller ind i de sidste par afsnit. Lad os virkelig tænke over det, og lad os fortælle historien i begyndelsen af sæson fire.«

Luke Perry døde i en alder af 52 år.

Han blev ramt af et massivt slagtilfælde, og blev hurtigt indlagt på St. Joseph's Hospital i Burbank, Los Angeles, hvor han senere gik bort.

Luke Perry, som især er kendt for sin rolle som Dylan McKay fra ungdomsserien Beverly Hills 90210, efterlod sig sin forlovede Wendy Madison Bauer og sine børn Sophie og Jack.

Luke Perry gik bort 4. marts 2019.