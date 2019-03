Amanda overtager hotellet, og Danmark kommer i krig, mens Weyse synger sin muntre sang - men hvorfor?

I aftes rullede det sidste afsnit af ‘Badehotellet’ over de danske tv-skærme, og det er altså slut for i år med at drømme sig tilbage i tiden og ud i det vestjyske sommerland med de folkekære karakterer i den mest populære dramaserie nogensinde.

Seriens sjette sæson sluttede dramatisk med anslaget til anden verdenskrig, som stod i kontrast til Weyses muntre sang ‘In the mood’, og den afslutning var en af de ting, som seerne stillede spørgsmål ved efter gårsdagens afsnit, hvor seriens forfattere, Stig Thorsboe og Hanna Lundblad, sad klar på TV 2s chat til at svare på spørgsmål.

– For det første beskriver den, at hr. Weyses humør er kommet tilbage. Men når vi klipper mellem sang og krigsvarsel, så er det jo fordi, vi indrammer seriens tematik. Der er nogle der fester, mens den store verden går amok ude omkring. Slutsekvensen rammer ‘Badehotellet’s tone, hvor der er plads til det overstadige og det meget alvorlige samtidigt. Samtidig er det en beskrivelse af, hvor overrasket Danmark blev, da krigen pludselig kom – hvor uforberedte vi egentlig var, forklarer forfatterne

Fejl i ‘Badehotellet’

Seriens sjette sæson har udspillet sig i sommeren 1939, hvor krigen bankede på døren, og de faktiske hændelser får også en af seerne til at spørge, hvor meget forfatterne går op i den historiske korrekthed.

– Vi prøver at ramme det rigtige, så publikum ikke bliver forstyrret i deres oplevelse. Så alle på produktionen sig meget umage med, at det er så korrekt, som det kan blive. Det betyder dog ikke, at vi ikke helt har undgået svipsere i løbet af de seks sæsoner. Vi havde for eksempel en sæson, hvor vi kom til at anvende titlen amtsborgmester. Den titel var ikke opfundet endnu. Vi skulle have skrevet amtmand, men det havde vi glemt.

Selvom den historiske korrekthed fylder meget i processen omkring serien, så er det ikke helt det samme, når det kommer til den filmiske korrekthed. Langt de fleste af seriens scener optages nemlig langt væk fra Skagen.

– Det indvendige bliver optaget i studier i Albertslund. Men når der skal bades, så tager hele produktionen til Grønne Strand ved Jammerbugten, hvor vi optager udendørs scener, selvom hotellet i vores historie ligger ti km syd for Skagen. Vi synes, at Vesterhavet er Vesterhavet med de brede sandstrande, så vi har valgt at løse det på den måde, forklarer forfatterne.

Derfor skal Amanda overtage hotellet

Heldigvis kan seriens mange trofaste fans glæde sig over, at der kommer endnu en sæson af ‘Badehotellet’, og arbejdet med serien er allerede i gang. Det er dog uklart for nogle af seerne, hvorfor det blev Amanda og ikke Ane, der skulle overtage det populære hotel, men det er der en god grund til.

– I allerførste afsnit kørte Fie med sin far til hotellet og Amanda kørte med sin far til hotellet. Vi har fulgt de to pigers liv parallelt i serien, hvor først prøvede Fie at overtage hotellet, og nu er tiden kommet til Amanda. For os hænger det meget godt sammen, lyder svaret fra seriens forfattere.

Læs mange flere spørgsmål og svar i chatten på tv2.dk her.

