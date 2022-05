Når den længe ventede dramafilm om Flemming 'Bamse' Jørgensen får premiere, er det med Anders W. Berthelsen i hovedrollen.

Og nu kan Nimbus Film, Uppercut Media, Ja Film og Nordisk Film Distribution offentliggøre det første billede fra filmen, der får premiere 25. august.

Her ser man den 52-årige skuespiller, fuldstændig uigenkendelig i rollen som det afdøde musikkoryfæ. Stående på scenen bøjet over en mikrofon.

»Som så mange andre er jeg vokset op med Flemming 'Bamse' Jørgensens musik og stemme. Men hans livshistorie kendte jeg ikke før, og her blev jeg virkelig ramt,« lød der fra Anders W. Berthelsen, da han sidste år blev afsløret som filmens hovedrolleindehaver.

Her ses Anders W. Berthelsen som 'Bamse'.

»Hans kamp for at få lov til at være her og høre til er meget rørende og vedkommende. Og jeg er meget beæret over at få lov til at fortælle hans historie og går til det med den dybeste respekt.«

Anders W. Berthelsen ikke bare ligner Flemming 'Bamse' Jørgensen – han forventes også at lyde som musikeren, da han selv skal synge alle filmens sange.

Rollen som musikerens stærke og loyale kone Käte spilles af Johanne Louise Schmidt, der i den brede befolkning er bedst kendt som sekretæren Rose i de første 'Afdeling Q'-film samt som statsminister Signe Kragh i den nye sæson af 'Borgen'.

I øvrige centrale roller ses Henrik Birch som Flemmings far, Charlotte Bøving som moren, Lars Ranthe som manageren John Madsen, Signe Egholm Olsen som søsteren Jonna og Brian Lykke som vennen og bandkollegaen Jes.