I marts sidste år overvejede de, om de skulle afskedige folk.

Et år senere har de netop leveret et årsregnskab. Et regnskab, der vidner om et 2020, der i stedet endte med at blive en kæmpe succes.

Med en omsætning på 35 millioner og et overskud på 1,6 millioner er der jubel hos DecoFarver, der i sidste sæson af 'Løvens hule' fik ikke færre end tre af de berygtede investorer med ombord.

»Det er fantastisk, jo,« lyder det således fra Jesper Laursen, stifter og medejer af virksomheden, da B.T. fanger ham på telefonen.

Sammen med sin barndomsven Brian Dennis Jensen kastede han sig sidste år for løverne i det populære DR-program.

Med sig havde de deres fælles hjertebarn: en onlinebutik, hvor man kan købe maling og udstyr.

DecoFarver startede oprindelig som et hobbyprojekt i 2013, men med årene udvidede virksomheden sig. Og sidste år meldte makkerparret sig altså til 'Løvens hule' for at tage næste skridt.

Og det blev et succesfuldt skridt.

Pludselig blev maling en af de mest sexede varer Jesper Laursen, ejer af DecoFarver

Både Jacob Risgaard, Jan Lehrmann og Mia Wagner ville være med. Sammen smed de 2,7 millioner kroner for 30 procent af i virksomheden.

En investering, der har vist sig at være ganske klog.

DecoFarver havde nemlig en omsætning sidste år, som var fem millioner højere end forventet, og i stedet for at afskedige medarbejdere er der kommet flere til.

Selvom Jesper Laursen er overbevist om, at 'Løvens hule' har været med til at udbrede kendskabet til virksomheden, tilskriver han den store succes en helt anden spiller.

»Man skal ikke underkende 'Løvens hule', men deltagelsen har ikke været det vildeste. Det har corona.«

»Pludselig var folk hjemsendt. De kunne ikke komme ud at rejse eller ud at spise. I stedet begyndte de at sætte deres huse i stand. Pludselig blev maling en af de mest sexede varer,« griner han.

Hverken han eller hans partner havde turdet håbe på, at 2020 ville ende så godt for dem.

Men det gjorde det – også takket være tv-løverne, der da også er ganske tilfredse.

Har du også renoveret dit hjem under corona-pandemien?

I en pressemeddelelse udtrykker Jacob Risgaard stor begejstring for årsresultatet:

»Vi var ikke et sekund i tvivl om, at DecoFarver.dk ville blive en god investering. Virksomheden bliver bare ved med at blive stærkere og kommer ud med et flot resultat. Samtidig har vi nu fået fintunet maskinen, så vi er klar til endnu mere vækst.«

Jesper Laursen lægger da heller ikke skjul på, at investorernes kompetencer har været til stor gavn for den fynske virksomhed.

Med hjælp fra løverne er der kommet bedre styr på logistikken. Eksempelvis er man siden 'Løvens hule' flyttet til et 1.800 kvadratmeter stort lager og har øget marketingindsatsen.

Løverne sammen med stifterne af DecoFarver.

»Det har været en sand fornøjelse at have dem med,« fastslår Jesper Laursen og tilføjer:

»De har jo styr på alt fra ansættelseskontrakter til indretning af nyt lager. Deres erfaringer har været guld værd.«

Nu planlægger DecoFarver at fortsætte succeskursen. Dels ved at udvide til nye markeder. Dels ved at 'spise endnu flere andele af det danske malingmarked'. Og Jesper Laursen, ja, han er fortrøstningsfuld og siger med gåpåmod og grin:

»Onlinehandel og maling er jo blevet et hit.«