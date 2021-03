Den 17-årige ‘X Factor’-deltager Neva er slet ikke døbt Neva. Det navn har hun selv fundet, og hun skiftede officielt til det sidste år.

Blachmans sammensatte pigegruppe Neva & Ida består af 18-årige Ida fra Farum og 17-årige Neva fra Testrup. Sidstnævnte har et noget særpræget navn, som kun 30 andre danske kvinder hedder.

»Jeg er faktisk ikke døbt Neva, jeg har skiftet navn«, røber Neva til Realityportalen.

»Jeg hed Anna Simone før. Jeg skiftede lovligt i vinters, så det er ikke så længe, men jeg har kaldt mig selv Neva de sidste to år«, forklarer hun.

Navnet Anna Simone fik Neva selvsagt af sine forældre – de tidligere ‘X Factor’ 2018-deltagere Anne Mette og Tomas – men navnet Neva har hun selv fundet.

»Jeg har selv valgt Neva, jeg har været inde på internettet og finde det. Jeg synes, det var et pænt navn, og så ligger det tæt på ordet for sne på spansk, som er nieve, så det er faktisk derfor, jeg har valgt det, for jeg kan rigtig godt lide hvidt – jeg har hvidt i håret, og jeg synes, det er utroligt pænt, når sneen ligger udenfor og glimter. Det er bare min personlighed«, forklarer Neva.

Jeg var blevet et bedre menneske

Neva har dog stadig sit fødenavn som mellemnavn, så i dag er hendes fulde navn Neva Anna Simone Risager Pødenphant Lund. Det nye navn Neva skulle derimod markere en ny start som menneske for den 17-årige sangerinde.

»Jeg følte, det passede bedre til mig. Det var ligesom for at markere, at jeg ikke følte, jeg var den samme person længere. Jeg følte, jeg var blevet et bedre menneske, og så ville jeg gerne ligge det andet lidt bag mig«, forklarer Neva og fortsætter:

»Det gik fra at være noget måske mindre godt til at være noget godt. Jeg har det også meget bedre med mig selv end før, for jeg føler bare, jeg er faldet på plads i, hvem jeg er«, slutter hun med et smil.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk