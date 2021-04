58 lys skulle der sættes i kagen, da Thomas Blachman fredag aften kunne fejre sin fødselsdag fra sin plads ved 'X Factor'-dommerbordet.

Og den karismatiske dommer havde kun ét ønske. At de rigtige blev stemt videre.

Det ønske gik i opfyldelse, da dommerens egen gruppe, Simon & Marcus, kom med i finalefeltet.

»Drengene (Simon & Marcus, red.) gør deres ting, de ligner ikke de andre. Jeg har vidst fra starten af, at de ville være i finalen,« siger Thomas Blachman til B.T.

Dermed kunne han også vaske noget af skuffelsen fra sidste uges liveshow væk, hvor gruppen The Kubrix måtte forlade programmet.

»Ingen aner, hvad fanden der kan ske i det her program, for når Kubrix kan ryge ud, så kan alt ske.«

Han afviser dog, at gruppens exit stadig nager.

»Nej, nej, nej, men altså, det er jo helt tosset, men lad det nu være, jeg er glad og taknemmelig. Jeg synes, at de to bedste forløb, jeg har haft i år, er Simon & Marcus og så Kubrix. Så jeg synes, at det her bærer frugterne af det, vi har gået og lavet.«

Forudsigeligheden ved 'X Factor' gør, at Thomas Blachman ikke tør spå om udfaldet af finalen, men han går – med en lidt kreativ hovedregning – optimistisk ind til det.

»Der er to drenge, og der er to piger, så det vil sige, at jeg har 50 procent chance.«