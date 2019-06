Roman Polanski er i krig med Oscar-akademiet, som har smidt ham af deres medlemsliste.

Sagen startede i 1978, hvor den anerkendte instruktør blev dømt for at voldtage en 13-årig pige.

Selvom han erklærede sig skyldig i forbrydelsen, endte det med, at han flygtede fra USA til Frankrig for at undgå sin straf.

Polanski har dog trods sin status som flygtning lagt sag an mod Oscar-akademiet, som han siger ikke skullet have smidt ham ud, skriver det amerikanske medie Variety.

Her ses Polanski sammen med sin afdøde kone Sharon Tate. // (FILM) AFP PHOTO Foto: - Vis mere Her ses Polanski sammen med sin afdøde kone Sharon Tate. // (FILM) AFP PHOTO Foto: -

Fra akademiets advokater lyder svaret dog, at Polanski ikke kan benytte sig af det samme retssystem, som han flygter fra.

I akademiet findes tusindvis af medlemmer, hvor mange af dem har en rolle som filmskaber. Roman Polanski blev smidt ud af akademiet i 2018, sammen med andre navne som Bill Cosby og Harvey Weinstein.

Anklagen om overfaldet på den mindreårige pige gik på, at han skulle have hyret hende til en fotoserie, men endte med at drikke hende fuld i champagne, før han gav hende sovepiller og tog hende med i jacuzzi og voldtog hende.

Roman Polanski har selv fortalt, at han havde fået at vide, at dommeren i hans restssag ville give ham en kort dom med psykiatrisk behandling, hvor han i stedet endte med at stå til 50 år bag tremmer.

Han stak derfor af til Frankrig, hvor han har fortsat filmkarrieren, mens han var i eksil. Han har blandt andet lavet holocaust-filmen 'The Pianist', der vandt en Oscar for bedste instruktør. En Oscar, som han ikke selv kunne vise sig i USA for at hente.

I det hele taget er Polanski udover sine film kendt for en voldsom fortid. Hans kone var et af ofrene for seriemorderen Charlie Mansons følgegruppe, som Manson kaldte sin 'familie'.

Mordet fandt sted tilbage i 1969, hvor Tate var højgravid med parrets barn.

I dag er Polanski gift med den franske skuespillerinde Emmanuelle Seigner.