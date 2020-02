Filmen 'Birds of Prey' har fået sin titel officielt ændret få dage efter udgivelsen.

Ændringen sker efter en katastrofal åbningsweekend. Filmen skrabede 'kun' 33,2 millioner dollars ind (227 millioner danske kroner, red.).

Det er til trods for, at produktionsselskabet Warner Bros forventede en højere indtjening.

Titlen på filmen menes at være en potentiel årsag til, at den ikke indbragte flere penge.

Det skriver The Independent.

Den bliver ændret til 'Harley Quinn: Birds of the Prey' efter Margot Robbies karakter i filmen.

Flere amerikanske biografer herunder AMC, Cinemark og Regal, har allerede opdateret filmens titel på deres hjemmeside.

Før ændringen havde filmen titlen 'Birds of Prey' (eller 'The Fantabulous Emancioation of One Harley Quinn') på skærmen, men blev afkortet til den mindre detajleret tiitel 'Birds of Prey' i meget af filmens reklamemateriale.

Nu har Warner Bros altså valgt at tilføje Margot Robbies karakters navn, 'Harley Quinn' til den afkortede titel i håbet om, at det vil tiltrække flere biografgængere.

Filmen havde et produktionsbudget på 82 millioner dollars (561 millioner danske kroner, red.) og har indtil videre indtjent 81 millioner dollars (550 millioner danske kroner, red.)

Filmen har den lidt uheldige rekord for at være den film, der har indtjent mindst siden 2010 for en DC-Comics-film.

Margot Robbie spiller i filmen sammen med Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smokket-Bekk og Ewan McGregor.