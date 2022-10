Lyt til artiklen

48-årige 'Flipper'-Michael kom til Nakskov tilbage i 2005, hvor han købte et værtshus.

Værtshuset hed Flipper. Og selvom drømmen som værtshusejer blot varede i otte måneder, hang navnet fast.

'Flipper'-Michael bliver han nemlig kaldt af alverdens folk i Nakskov.

Men det er ikke alt ved Michael, der er 'flippet'. Han skylder nemlig over en 1,1 millioner kroner væk.

'Flipper-Michael' bruger pengene på biler, værtshusture og ture til Tyskland.

Derfor har han bedt 'Luksusfældens' eksperter om hjælp.

Det er noget, som sætter sine spor hos den tidligere værtshusejer.

»Økonomien drejer rundt i hovedet på mig. Jeg vågner tit om natten, fordi jeg ikke får sovet ordentligt,« fortæller han.

»Når tankerne går for højt, så går jeg ud på værtshus for at koble af.«

'Flipper'-Michael får lagt sit budget af eksperterne.

Selvom Michael har brugt mange penge på netop værtshusture, så er det ikke kun der, hans penge ender.

Han har nemlig alene i det seneste år haft hele 12 biler indregistreret i sit navn.

Det var også biler, der var med til at sætte en stopper for forholdet mellem 'Flipper'-Michael og hans ekskæreste, 47-årige Charlotte.

»Michael skiftede biler flere gange om året,« fortæller hun.

Det kom hun selv til at bøde økonomisk for.

Hvor mange biler har du haft indregistreret i de sidste 12 måneder?

»Da han så skulle låne penge til en bil, der stod i mit forsikringsselskab, kørte han galt. Og så var det mig, der kom til at hænge på det. Det var ikke så sjovt,« fortæller Charlotte.D

