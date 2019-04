En af dette års helt store filmoplevelser i biografen må være den foreløbige afslutning på Marvels Avenger-filmserie - 'Avengers: Endgame'.

Og onsdag klokken 10.00 startede forsalget til actionfilmen, som får dansk premiere 24. april.

Det har skabt problemer for nogle brugere af Kino.dk, som slet ikke kan komme ind på hjemmesiden. Andre sidder i kø blandt flere tusinde. Det fremgår af brugerkommentarer på Kino.dks Facebook-side.

Eksempelvis skriver en bruger, at hun lige havde valgt pladser, og så crashede hjemmesiden.

Hjemmesiden NFbio.dk var lettere at tilgå for undertegnede, men her møder man også en voldsom kø.

Også på Herlev-biografen Big Bios hjemmeside får man en melding om, at man er endt i kø.

I Avengers: Endgame følger man de overlevende helte fra skurken Thanos' altødelæggende angreb, der med et enkelt knips tog livet af 50 procent af Jordens befolkning.

Her kommer den senest introducerede superhelt Captain Marvel, spillet af Brie Larson, i aktion.

Avenger-filmene blev på sin vis skudt i gang i 2008 med Robert Downey Jr. filmen Iron Man. Efterfølgende er man blevet introduceret for helte som Thor, Captain America, the Hulk, Black Panther og Guardians of the Galaxy.

Den første deciderede Avenger-film fik premiere i 2012. Efterfølgende kom der Avengers: Age of Ultron i 2015, Avengers: Infinity War i 2018.

Avengers: Endgame er den 22 Marvel-film i bølgen af superheltefilm, som Iron Man startede i 2008.

Skal du se Avengers: Endgame i biografen?

