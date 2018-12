Svævende undertekster på DR's julekalender 'Theo & Den Magiske Talisman' vækkede undren hos flere seere søndag aften.

'Hvorfor fanden skal underteksterne i julekalenderen Theo og den magiske talisman være oppe i hovedet på de medvirkende, det er sgu irriterende,' spørger seeren Andreas Ulnits Fabild på DR's Facebook-side.

Julekalenderen, som er ny og vises for første gang på DR, havde under aftenens andet afsnit en svensktalende skuespiller med.

Og det var her, at underteksterne havde taget en himmelflugt og blev vist i toppen af skærmen.

'Er det kun hos os, at underteksterne (ved den svensktalende ven) i Theo og den magiske talisman er foroven? Rimelig forstyrrende, når det lige er i personernes hoved,' skriver seeren Rikke Kjeldsen.

Men det er ikke kun hos Rikke Kjeldsen. For flere seere er strøget til tasterne med deres undren.

'Hvad sket der for underteksterne i julekalderen?,' spørger Dorthe Flarup desuden.

Og det, der skete, var ifølge en DR-medarbejder i afdelingen teknisk service en fejl.

»Der har været en teknisk fejl under aftenens julekalender, og den er blevet meldt videre,« siger Bo Jensen, der arbejder i teknisk service.

Han er søndag aften ikke klar over, hvad fejlen skyldes, men han har et bud.

»Det kan være en fejl på filen. En gang imellem sker der fejl på vores udstyr, og det får vi ikke alarmer på. Der sidder kun én mand til at overvåge det, og han har ikke mulighed for at gå alt igennem på vores otte kanaler,« forklarer Bo Jensen.

På DR's Facebook-side beklager medarbejderen Rebekka fejlen, og også hun vil undersøge, hvad fejlen skyldes.

DR's 'Theo & Den Magiske Talisman' er årets helt store og nye julekalender. I 24 afsnit følger man drengen Theo, hvis eneste og bedste ven er morfaderen Harald.

Morfaren falder om lige inden jul, og Theo må rejse ind i den magiske verden Thannanaya sammen med den nye pige i klassen, Simone, for at få sin elskede morfar tilbage.

På rollelisten er blandt andre 'Broen'-skuespilleren Sarah Boberg, 'Badehotellet'-veteranerne Jens-Jacob Tychsen og Bjarne Henriksen samt den unge skuespillerspire Safina Coster-Waldau - der er datter af den danske 'Game of Thrones'-stjerne Nikolaj Coster-Waldau.

DR's julekalender 'Theo & Den Magiske Talisman' sendes hver dag frem til jul klokken 19.30.