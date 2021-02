Der er allerede blevet skrevet spalte op og spalte ned om, at den kommende 'Sex and the City'spinoff bliver uden skuespillerinden Kim Cattrall.

Men nu kan Page Six afsløre, at den sex-elskende Samantha ikke bliver den eneste karakter, som vil glimre ved sit fravær.

Ifølge det amerikanske medie er der nemlig intet mindre end to andre store karakterer, som ikke vil medvirke i den nye udgave af den populære tv-serie, der får navnet 'And Just Like That'.

Den ene karakter, der angiveligt er blevet droppet, er ingen anden end den ikoniske 'Mr. Big', der normalt bliver spillet af skuespilleren Chris Noth.

Chris Noth, der spillede Mr. Big, skal angiveligt ikke være med i den nye serie. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Chris Noth, der spillede Mr. Big, skal angiveligt ikke være med i den nye serie. Foto: LUCAS JACKSON

'Mr. Big' spillede kæreste til Sarah Jessica Parkers karakter, Carrie Bradshow, i hitseriens seks sæsoner.

I den første filmatisering af serien blev parret forlovet og gift, mens de i den anden film gik fra hinanden.

Den anden, der er blevet vejet og fundet for let til den nye 'Sex and the City'-spinoff, er karakteren Steve Brady, der blev spillet af skuespilleren David Eigenberg.

Steve Brady dannede i serien par med Miranda Hobbes.

David Eigenberg, der spillede Steve Brady, skal angiveligt heller ikke være med i den nye serie. Foto: VALERY HACHE Vis mere David Eigenberg, der spillede Steve Brady, skal angiveligt heller ikke være med i den nye serie. Foto: VALERY HACHE

Mens 'Mr. Big' angiveligt skal være helt ude af serien, skal David Eigenbergs agenter – ifølge Page Six – dog stadig være i dialog med holdet bag serien om, hvorvidt der alligevel kan findes plads til ham.

Spinoff'en bliver udgivet på HBO Max, som ikke har ønsket at kommentere Page Six' oplysninger.

'And Just Like That' vil bestå af 10 episoder.

Premieredatoen er endnu ikke offentliggjort, men produktionen er planlagt til at starte i New York City til foråret.