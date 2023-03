Lyt til artiklen

'X Factor'-finalen står denne fredag aften i Arena Randers.

Men undervejs i første halvdel af showet skrev flere i B.T.s liveblog fra festlighederne, at de havde store problemer med lyden.

'Vanvittig dårlig lyd! Hvad sker der??' lød en af de mange kommentarer.

'Mystisk? Stadig ingen lyd når kunstnerne skal synge, men lyden virker perfekt hos dommerne og under interview' skrev læseren Sanne, der slet ingen lyd havde de første tre numre.

Flere end 30 personer nåede at skrive om de store problemer med lyden til B.T. – men samtidig skrev flere også, at de ingen lydproblemer havde.

TV 2 oplyser nu til B.T., at de også selv har fået henvendelser med lydproblemer.

Det er dog ikke tv-stationen selv, problemerne stammer fra, melder TV 2.

»Der er ikke noget her, der tyder på at de udfordringer, som forholdsvis få har henvendt sig med, skyldes noget, TV 2 kan justere på,« oplyser TV 2 til B.T.

Der var altså ikke flere klager hos TV 2 end normalt, selvom B.T.s liveblog fik en del henvendelser om lydproblemer.

Men de problemer, som nogle seere oplevede i første halvdel af 'X Factor', må altså skyldes andre omstændigheder.

»Lyden bliver hver fredag grundigt tjekket, og vi har også lydteknikere til løbende under programmet at teste lyd i alle tænkelige scenarier for at sikre, at alt lyder, som det skal på tv, iPhone og både via tv-udbyder og TV 2 PLAY, samt fra forskellige højttalertyper,« forklarer TV 2.