Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kort forinden december deltog Flemming Jensen i en paneldebat i 'Go' Aften Live' på TV 2.

Emnet var hans forestilling 'Nissebanden i Julemandens Land', som Michael Bro, der selv er inuit og studerende på arktiske studier ved Københavns Universitet, anklagede for at være skyldig i kulturel appropriation, fordi en række danske børn var blevet iklædt anorakker og sorte parykker for at ligne grønlandske børn.

Allerede efter 'Go' Aften Live'-indslaget var Flemming Jensen ude at kritisere, at ingen i paneldebatten havde set forestillingen, som han stod under beskydning for – og nu fortæller den 74-årige skuespiller og instruktør til Berlingske, at TV 2-programmet aldrig får ham ind i den varme stol igen.

»Jeg har sagt, at de aldrig nogensinde mere skal kontakte mig igen fra Go’ aften Live,« understreger Flemming Jensen til avisen og fortsætter:

»De satte mig sammen med syv mennesker i studiet, hvor jeg var den eneste, der kendte eller havde set forestillingen. Så sad der seks mennesker, der skulle have en mening om noget, de ikke havde set, men alligevel mente, at jeg havde misforstået det hele. Det er det mest fladpandede, jeg har været med til.«

Skuespillerne får kritik for at være klædt ud som en minoritet uden selv at tilhøre den minoritetsgruppe. Foto: PR/Teltet på Bakken/Henrik Petit Vis mere Skuespillerne får kritik for at være klædt ud som en minoritet uden selv at tilhøre den minoritetsgruppe. Foto: PR/Teltet på Bakken/Henrik Petit

TV 2 har tidligere i et skriftligt svar til Berlingske skrevet, at de er »ærgerlige over«, at Flemming Jensen ikke har følt sig godt tilpas i programmet.

Men tv-stationen afviste samtidig, at præmissen for 'Go' Aften Live'-indslaget skulle være problematisk.

»Han (Flemming Jensen, red.) var naturligvis orienteret grundigt om, at der var tale om en kritisk debat, og at ingen af de andre paneldeltagere har set forestillingen, eftersom den ikke har haft premiere endnu. I interviewet bliver der vist konkrete billeder fra forestillingen – og det er de billeder, der er udgangspunkt for debatten,« lød det i slutningen af november fra TV 2.

Efter indslaget var Flemming Jensen »nødt til at tage en time out«, som han forklarede i et opslag på Facebook.

Men nu her efter 'Nissebanden i Julemandens Land' har kørt hele december, så er Flemming Jensen igen klar til at lange ud efter TV 2, som han mener, har »pisket« en sag op.

Derudover sender han også i Berlingske-interviewet en bredside til pressen mere generelt betragtet, når han kalder det for »forstemmende«, at pressen først blev interesseret i den forestilling, han ellers har kæmpet for at give omtale, »så snart der er ballade«.

Efter 'Go Aften Live'-indslaget mandag 28. november skrev Flemming Jensen i et opslag på Facebook, at han følte sig 'såret og nedgjort på et af mine ømmeste punkter'.

'Jeg tror ikke, at der er ret meget andet, der er værre for mig, end at blive beskyldt for at pege fingre ad grønlændere. Jeg har grønlandske venner, kolleger – ja, familie! Jeg kan ikke ha', at man tiltror mig at ville dem noget ondt – og jeg mindes ikke, at noget har ramt mig så hårdt. Og gjort mig så ulykkelig. Dét har gjort mig uendelig ked af det,' skrev han.

Nissebandens nye forestilling skaber kritik, og det gør skuespilleren ked af det. Foto: Maria Hedegaard Vis mere Nissebandens nye forestilling skaber kritik, og det gør skuespilleren ked af det. Foto: Maria Hedegaard

Efterfølgende var én af de, der kom ham til undsætning, den famøse karakter Kirsten Birgit Schiøtz Kretz Hørsholm, der sprang ud som anmelder i Weekendavisen.

Her fik forestillingen tre ud af seks kanyler, og så mindede 'Den korte radioavis'-koryfæet om, at der også var et praktisk hensyn bag, at de dygtige danske børn, der forinden havde spillet børnene fra Holme-Olstrup, også kort måtte overtage den knap tre minutter lange scene som grønlandske børn.

»Det er nemlig sådan i teatret, at man ikke hyrer to personer til to roller, medmindre de er på scenen samtidig, så kan det nemlig ikke løbe rundt,« skrev Kirsten Birgit.

»Ud over problemstilling om, hvorvidt der overhovedet findes ti teatertrænede grønlandske børn, der kan synge, danse og spille skuespil, så opstår jo problemet, at hvis de fandtes og var blevet castet, skulle disse inuitbørn, ja, så skulle de jo udklædes som danske sydsjællandske børn i op mod en time i første akt for uproblematisk at kunne spille sig selv to og et halvt minut i anden akt.«