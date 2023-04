Lyt til artiklen

Seere af 'Alene i vildmarken' på DR fik sig noget af en overraskelse i det seneste afsnit.

Her blev deltageren Anna-Caroline fjernet fra programmet, fordi produktionen frygtede for hendes sikkerhed.

Det skete efter, at deltageren havde skrevet noget, som der ifølge folkene bag programmet kunne tolkes som et afskedsbrev.

Brevet blev givet med til produktionen, da deltageren skulle aflevere sine videoer for de seneste dage.

Ifølge Anna-Caroline selv var der tale om tanker om døden, fordi hun gennem sin deltagelse og isolation havde filosoferet over sin egen nekrolog.

Da tv-holdet og lægen læste brevet, bliver de dog bekymrede for Anna-Carolines mentale tilstand.

»Kære alle dem, jeg elsker. Så kom min tid. Nu er jeg død,« stod der blandt i det brev, som Anna-Caroline havde skrevet.

Anna-Caroline brugte tid på at skrive sin egen nekrolog. Det gjorde produktionen bekymrede. Foto: DR/United Vis mere Anna-Caroline brugte tid på at skrive sin egen nekrolog. Det gjorde produktionen bekymrede. Foto: DR/United

Det fik lægen og tv-holdet til at reagere, og de tog fluks tilbage for at tale med den unge kvinde, der forsøgte at forklare, at der ifølge hende var tale om tanker om livet og døden og altså ikke noget, der skulle opfattes som et afskedsbrev.

Det forklarer hun også i de videoer, som hun har lavet efter brevet.

Men der var ikke noget at gøre.

Produktionen fortæller deltageren i det seneste afsnit, at de ikke har det godt med at lade hende blive i vildmarken, efter de har læst brevet.

»Jeg kan godt forstå, at de bliver bekymrede,« fortæller Anna-Caroline og kalder brevet »en øvelse«.

Samtidig gør hun det også klart, at hun er glad for at have lavet brevet, fordi det betød, at hun fik filosoferet over alt i sit liv, mens hun var i vildmarken.

Det blev til 15 dage for Anna-Caroline i vildmarken.