Alle ved, at ‘The show must go on’ – uanset hvad der sker.

Det gælder ikke mindst den legendariske Oscar-fest, der i sin 2022-version løber af stablen natten til mandag.

Men tre gange i historien har virkelige begivenheder alvorligt udfordret reglen, skriver CNN.

Verdens første Oscar-uddeling foregik ved en privat brunch på Hollywood Roosevelt Hotel 16. maj 1929. Siden har filmbranchen troligt hvert eneste år fejret sig selv og hinanden.

Oscar showet var i 1968 planlagt til dagen før menneskerettighedsforkæmperen Martin Luther Kings begravelse, men blev udsat to dage. Her går et par drenge før begravelsen forbi kisten. Foto Horace Cort. Foto: Horace Cort Vis mere Oscar showet var i 1968 planlagt til dagen før menneskerettighedsforkæmperen Martin Luther Kings begravelse, men blev udsat to dage. Her går et par drenge før begravelsen forbi kisten. Foto Horace Cort. Foto: Horace Cort

Kun tre gange har man overvejet, om det var upassende at gennemføre festen. Første gang, da Martin Luther King blev myrdet, anden gang, da Ronald Reagan blev skudt, og tredje gang, da krigen i Irak brød ud stort set samtidig med showet.

Den 4. april 1968 blev Martin Luther King myrdet. Det bragte verden i chok og satte arrangørerne af Oscar-showet i et dilemma.

For showet skulle sendes 8. april, mens menneskerettighedsforkæmperen skulle begraves dagen efter, og flere prominente gæster skulle deltage i begge dele. Det gjaldt blandt andre Sidney Poitier, Louis Armstrong og Diahann Carroll, der på ingen måde fysisk kunne nå at deltage i begge begivenheder.

Derfor valgte arrangørerne at udskyde prisuddelingen to dage, så festen blev afholdt dagen efter begravelsen.

På dagen for Oscar showet i 1981 blev USA's præsident Ronald Reagan udsat for et attentat. Han blev hastet på hospitalet, og prisuddselingen blev udsat, til man var sikker på, at der var godt nyt om præsidenten. Foto Ron Edmonds. Foto: Ron Edmonds Vis mere På dagen for Oscar showet i 1981 blev USA's præsident Ronald Reagan udsat for et attentat. Han blev hastet på hospitalet, og prisuddselingen blev udsat, til man var sikker på, at der var godt nyt om præsidenten. Foto Ron Edmonds. Foto: Ron Edmonds

I 1981 var det igen et skyderi, der spændte ben for Oscar-komiteen. Det år skulle præsident Ronald Reagan åbne showet i en på forhånd optaget tv-optræden fra Det Hvide Hus.

Men skæbnen ville, at han på selve dagen for showet blev skudt af den psykisk syge John Hinckley. Hinckley sigtede dårligt, men ramte præsidentens limousine, og et projektil rikochetterede ind i Reagans bryst.

Præsidenten blev bragt til hospitalet, og Oscar-arrangørerne valgte at udsætte showet en dag – til man vidste, at præsidenten ville overleve.

I showets åbningsscene fortalte vært Johnny Carson, at præsidenten havde det godt, og at det var hans udtrykte ønske, at man skulle vise tv-indslaget fra Det Hvide Hus – som sagt: 'The show must go on'.

Da USA indledte krigen mod Irak, besluttede man at gennemføre, men downsize Oscarfesten tre dage senere. Den røde løber blev aflyst og hverken fans, fotografer eller journalister fik lov at modtage gæsterne. Foto HECTOR MATA HECTOR MATA / AFP Foto: HECTOR MATA Vis mere Da USA indledte krigen mod Irak, besluttede man at gennemføre, men downsize Oscarfesten tre dage senere. Den røde løber blev aflyst og hverken fans, fotografer eller journalister fik lov at modtage gæsterne. Foto HECTOR MATA HECTOR MATA / AFP Foto: HECTOR MATA

Sidste gang, det blev diskuteret at udskyde showet, var i 2003, hvor USA invaderede Irak og gik i krig, tre dage før filmverdenen ville iklæde sig guld og glitter.

Den gang blev det besluttet at nedskalere men gennemføre prisuddelingen, så den røde løber blev aflyst, og fans ikke fik mulighed for at se stjernerne ankomme.

Men beslutningen var vanskelig, sagde showets producer, Gil Cates, til Los Angeles Times:

»Af de 11 shows, jeg har produceret, er det her det sværeste.«

To andre gang er Oscar showet blevet udskudt på grund af force majure. I 1938, fordi der var oversvømmelse i USA, og selvfølgelig sidste år, hvor coronapandemien tvang arrangørerne til at udskyde den stort anlagte fest i to måneder.