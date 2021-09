Hvis man skal i biografen og se en dansk film i løbet af efteråret og vinteren, kan det være, man kan spotte nogle fynske omgivelser,

FilmFyn, der sørger for at skabe filmindustri i det fynske, har nemlig meldt ud i en pressemeddelelse, at der er fire af de kommende danske film, som ikke alene er støttet af FilmFyn, men også har scener, der er optaget på øen.

Det gælder blandt andet en af årets store julesatsninger, som skal lokke hele familien ind i de bløde biosæder.

Filmen hedder Familien Jul og nissehotellet, og den er optaget i både Nordfyns og Odense Kommune.

Derudover er der filmen Du som er i himlen, som foruden at være filmet i historiske rammer på Vestfyns Hjemstavnsgård, også har en scene fra Den Fynske Landsby. Den handler om en afgørende dag i en teenagepiges liv i 1800-tallet.

Fyn har også produceret en romantisk komedie til dem, der hungrer efter det, som hedder Venuseffekten, og den er optaget i Svendborg og Nyborg Kommune.

Til sidst skriver FilmFyn også i pressemeddelelsen, at tv-dokumentaren Fremmede i Karl Oves Paradis er filmet i Det Sydfynske Øhav og handler om uledsagede flygtninge, der kom til Ærø i 2015.

Sidst nævnes Hvidstengruppen to, som dog er filmet i Jylland, men hvor noget af det tekniske arbejde bag er lavet på Fyn.