Konflikter, hårde ord og utilfredse beboere.

Det var en samlet pakke, der fik kolonihaveformanden Finn Lund Nyby til at kaste håndklædet i ringen, da han i det fjerde og sidste afsnit af TV 2-hitserien 'Balladen om kolonihaven', gjorde det klart overfor kolonihavefolket, at han ikke længere ville stå med magten.

Han trak sig derfor fra posten som formand for kolonihaveforeningen Jørgen Berthelsens Mindes i Aalborg.

Men nu har dramaet taget en ny, og noget overraskende, drejning.

Finn Lund Nyby er nemlig tilbage som formand, i det, der ligner en splittet kolonihaveforening.

Og det er der en særligt god grund til, forklarer han til B.T.

»Der var simpelthen ikke andre, der stillede op til posten,« siger han og uddyber, at beslutningen ikke kommer uden overvejelser og opbakning.

»Det har fyldt noget, men nu har vi fået en ny bestyrelse, og deres linje ligger tættere på min. På den måde er der også mere ro.«

Den nye bestyrelse har taget initiativer til at minimere konflikterne blandt kolonihaveforenings beboere.

I serien, der portrætterer sammenstødet mellem en yngre og ældre generation af kolonihaveejere, har der mildest talt været mange konflikter og dårlig stemning, efter Finn Lund Nyby i første omgang blev valgt som formand.

Han håndhævede nemlig kolonihåndbogens regler, og satte grænser for beboerne, der synes, at han »skulle slappe lidt af«.

Det var for eksempel tilfældet, da en beboer blev bedt om at fjerne en del af sin tilbygning, eller da bestyrelsen kraftigt overvejede at lukke ned for salget af øl i foreningens fælleshus, da der gang på gang var nogen, der ikke havde fået betalt for de våde varer.

Og selvom der i serien opstod jubel blandt flere i kolonihaveforeningen, da Finn Lund Nyby meddelte sin afgang som formand, har der ifølge den nyvalgte formand været mere ro og opbakning, siden han tog posten tilbage.

»Der falder dog ofte en kommentar og spørgsmål om, hvorfor vi gør tingene på den måde, men det er ikke i samme grad som tidligere,« siger han.

Dog har den nye bestyrelse, med Finn Lund Nyby i spidsen, også taget initiativer for at minimere dramaet i foreningen.

»En del af det, der har været svært, er det, der er foregået på de sociale medier. Vi har derfor valgt at lukke ned for kommentarsporet, når vi laver et opslag på gruppen. Så kan de enten ringe eller sende en mail. Det gør, at folk tænker sig om en ekstra gang,« siger han.

På trods af dramaet, der har hærget i kolonihaveforeningen, ser Finn Lund Nyby frem til at fortsætte bestyrelsesarbejdet og håber på, at de unge og ældre beboere kan finde hinanden på den ene eller den anden måde.

Håbede man på at kunne følge den nye bestyrelse i en sæson 2 af 'Balladen om kolonihaven,' kommer formanden dog med skuffende nyt.

»Det er der ikke umiddelbart,« siger han.