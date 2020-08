Disney tager nu endnu et skridt mod mangfoldighed.

Således bekræftes det nu, at giganten for første gang nogensinde kan præsentere en biseksuel hovedrolle.

I den animerede serie 'The Owl House', som vil kunne ses på Disney Channel, følger man nemlig den 14-årige dominikansk-amerikanske pige Luz Noceda, som er biseksuel.

Nøjagtigt som seriens skaber selv er det, skriver Deadline.

Dana Terrace, som kvinden bag serien hedder, fortæller på Twitter, at hun med karakteren ønsker at reflektere nogle af sine egne oplevelser.

Hun har da heller ikke i udviklingen af serien forsøgt at skjule, at hun ønskede at have LGBT+-karakterer med på rollelisten.

'Jeg er frygteligt dårlig til at lyve, så det ville være svært bare at snige det ind.'

I første omgang havde Dana Terrace ellers fået at vide af daværende ledere, at der ikke måtte indgå bi- og homoseksuelle forhold i serien, hvis den skulle vises på kanalen. Men:

'Heldigvis bar min stædighed frugt, og den nuværende ledelse er meget støttende,' fortæller hun på Twitter.

Her opfordrer hun desuden sine følgere til at kæmpe:

'Repræsentation betyder noget! Kæmp altid for, hvad du gerne vil se.'