Den danske filminstruktør Thomas Vinterberg er torsdag aktuel med ubådsdramaet Kursk, der er instruktørens største og dyreste film nogensinde.

Filmen bliver dog efter alt at dømme Vinterbergs sidste store udenlandske produktion i lang tid. Han har nemlig taget et afgørende valg, der betyder et farvel til udlandet.

»Jeg bliver 50 år nu, og jo ældre jeg bliver, jo mere mening giver det at skrive og lave mine egne film. Det er også de film, jeg finder vigtigst, for dem er der ingen andre, der kunne lave. Så nu er planen at tage 10 år, hvor jeg skriver mine egne film på dansk,« siger Thomas Vinterberg til B.T.

Gennem tre år har han arbejdet på filmen Kursk om den russiske ubåd, der sank i 2000. Filmen er et projekt, Thomas Vinterberg er blevet hyret til, ligesom han flere gange i karrieren har lavet udenlandske projekter. Men den 49-årige instruktør kan mærke, at det er de film, han både selv skriver og instruerer, som Festen, Submarino og Jagten, der betyder mest for ham - og derfor vil han fremover hellige sin tid dette.

Thomas Vinterberg poserer foran Kursk-filmplakaten. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT Vis mere Thomas Vinterberg poserer foran Kursk-filmplakaten. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Egentlig var det Vinterbergs kone, skuespiller og præst Helene Reingaard Neumann, der satte tankerne i gang.

»Min kone Helene har sagt til mig: Du har ikke tid til at lave de der andre film, lav dine egne film. Det samme siger mine kollegaer og de mennesker, der er ærlige over for mig. Selvom de også er begejstrede for Kursk, siger de, at mit eget er mere originalt, og når man har fået den mulighed i livet, skal man bruge den,« forklarer Thomas Vinterberg.

Den danske instruktør blev i 1998 verdenskendt med dogmefilmen Festen, og siden har mulighederne stået i kø i ind- og udland. Men hvor mange andre danske succesfulde instruktører i disse år søger udlandet, gør Thomas Vinterberg altså det modsatte nu.

»Man kan jo spørge sig selv, hvad der er stort. Jeg ved ikke, om det store er derude. Jeg tror, det store ligger i dramaet og ikke i, hvad det koster, og hvad sprog de taler,« siger Thomas Vinterberg, der også selv peger på sine danske film som sine største succeser.

»Jeg gør mig den simple tanke, at det at søge indad og tilbage i skrivningen føles essentielt for mig. Det føles mere meningsfuldt end at lave noget, man er bestilt til. Man kan også vende det om og sige, at når jeg laver noget, jeg bliver bestilt til, så gør jeg det for at få et øjebliks pause, for det forpligter mindre,« siger Thomas Vinterberg.

Det valg, han nu har taget, har også betydet nej til ikke helt ubetydelige udenlandske projekter.

»Jeg har lige sagt nej til nogle ret substantielle ting i udlandet for at hellige mig mit eget, og det føles godt. Men jeg ved ikke, om jeg bliver sindssyg og får klaustrofobi,« siger instruktøren med et smil.

Han skriver i øjeblikket på en kommende dansk film Druk, men ellers planlægger han også at være produktiv de næste mange år.

Skuespillerne Lea Seydoux og Matthias Schoenaerts med Thomas Vinterberg til visning af Kursk i Paris. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT Vis mere Skuespillerne Lea Seydoux og Matthias Schoenaerts med Thomas Vinterberg til visning af Kursk i Paris. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

»Jeg skulle gerne kunne lave fem manuskripter på 10 år, men hvis det nu bliver en tv-serie, tager det selvfølgelig længere tid,« siger Thomas Vinterberg og bryder ud i et grin.

»Men jeg er jo så dum, jeg sidder og siger det her. Planer kan jo blive brudt,« lyder det fra instruktøren, som dog ikke lægger skjul på, at han mener sit 10-årige projekt seriøst.

I sin nye film Kursk er Hollywood-navne som Colin Firth på rollelisten, men derudover vrimler det også med danske skuespillere som Lars Brygmann og Magnus Millang på rollelisten. Flere af dem er Thomas Vinterbergs gode bekendte og venner, for sådan kan han godt lide at lave film. Planen er da også, at de kommende projekter skal skrives til hans skuespillervenner.

Flere af dem tæller dog prominente navne som Trine Dyrholm og Mads Mikkelsen, der i disse dage ikke altid er lige lette at få fat i.

Mads Mikkelsen og Thomas Vinterberg under filmfestivalen i Cannes med filmen Jagten i 2012. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Mads Mikkelsen og Thomas Vinterberg under filmfestivalen i Cannes med filmen Jagten i 2012. Foto: LOIC VENANCE

»I gamle dage skrev jeg manuskripter til bestemte skuespillere. De var bare på med det samme, men nu vil de læse det først, og sådan var det ikke dengang,« forklarer instruktøren og tilføjer:

»Men jeg skriver til dem alligevel og håber, det går. Og det gør det som regel,« smiler han.

Betyder det så, at vi kan forvente, du laver en dansk film med Mads Mikkelsen i de kommende år?

»Jeg vil da gerne prøve at hjælpe med at få Mads til at lave nogle danske film igen,« lyder det fra instruktøren.