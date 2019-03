Tom Hanks Oscar-vindende filmklassiker fra 1994 kunne have fået en efterfølger.

Manuskriptforfatter Eric Roth, der senest har haft stor succes med Lady Gaga/Bradley Coopper-hittet 'A Star is Born', fortæller til Yahoo Entertainment, hvordan han i 2001 havde manuskriptet klar til en 'Forrest Gump 2'.

Der var bare lige et stort problem, som han ikke kunne komme udenom.

»Jeg afleverede manuskriptet dagen før den 11. september,« fortæller han.

»Jeg mødtes med Tom (Hanks, red) og Robert Zemeckis (instruktør) den 11. september. Vi så på hinanden og sagde, 'det giver ingen mening at lave filmen nu'.«

USA var i chok oven på terrorangrebet på World Trade Center i New York, og da især én scene i den nye film beskrev et tidligere terrorangreb, droppede de projektet.

Han fortæller om scenen:

»Forrest finder sit kald som bingo-opråber og bliver ven med en indianerkvinde, der arbejder i en børnehave i en regeringsbygning i Oklahoma City. Han sidder på en bænk og venter på, de skal spise frokost sammen, da bygningen bag ham springer i luften. Efter den 11. september virkede det meningsløst.«

Tom Hanks tog prisen 'Bedste mandlige skuespiller' ved Oscar-uddelingen i 1995 for sin præstation i 'Forrest Gump'. Foto: JEFF HAYNES

Eric Roth giver flere detaljer fra den skrottede to'er. Blandt andet at Forrest Gump ville have mødt O.J. Simpson, da han i 1994 var på flugt fra politiet.

»Jeg havde Forrest på bagsædet af O.J. Simpsons Bronco (bilmærke, red.),« fortæller han.

»Han ville kigge op (fra bagsædet, red.), men de ville ikke se ham i bakspejlet, før han lagde sig ned igen.«

Forrest Gump skulle også have mødt prinsesse Diana og danset med hende, ligesom hans søn Forrest Junior fra den første film ville arve hans mors AIDS-sygdom.

I 2014, da 'Forrest Gump' havde 20 års jubilæum, blev Tom Hanks også spurgt til den videre handling af USA Today. Han forestillede sig, at Forrest Gump ville være blevet venner med Facebook-skaberen Mark Zuckerberg og derudover havne midt i Katrina-orkanen i 2005.

»Forrest ville have været i New Orleans under Katrina, hvor hans egen sunde fornuft ville have reddet ham og andre. Hans mor ville have lært ham at kravle højt op, når vandet stiger. Bubba (Forrest Gumps ven fra den første film, red.) ville have lært ham om både og løjnan Dan (en anden karakter fra første film) ville finde ham,« lød det i 2014 fra Tom Hanks, der altså var klar på en fortsættelse.