Danskerne strømmede i biografen i efteråret for at se 'Druk', men begejstringen rakte også ud over landets grænser.

Filmen støvsugede priserne ved European Film Festival, og her faldt der også en pris af til Mads Mikkelsen, der vandt for bedste mandlige hovedrolle. Men kan han gentage succesen ved Oscar-uddelingen?

»Hvis de virkelig kører en kampagne for det, kan han blive nomineret i kategorien 'bedste mandlige hovedrolle',« vurderer filmredaktør hos Soundvenue Jacob Ludvigsen og uddyber:

»Det ville være exceptionelt, da det nærmest altid går til engelsksprogede skuespillere og fra film, der er lavet i USA. Jeg vurderer, at Mads Mikkelsen har en bedre chance end nogensinde før. Feltet er lidt tyndt i år, og samtidig er Mads Mikkelsen et sindssygt godt navn i USA, hvor han er respekteret.«

Holdet bag filmen med Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Thomas Vinterberg, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang ankommer, da Zentropa og Nordisk Film holder gallapremiere og rød løber på Thomas Vinterbergs drama 'Druk' i Nordisk Film Biografer Imperial 23. september 2020.

Mads Mikkelsen har cementeret sig som en international skuespiller i højeste klasse, da han blandt andet har medvirket i ledende roller i filmserier som 'James Bond', 'Star Wars' og 'Marvel'.

I kølvandet på 'Druk' blev han så tilbudt at overtage Johnny Depps rolle i 'Fantastiske skabninger 3'.

Men det er altså en dansk film, som kan ende med at blive løftestangen i forhold til en eventuel Oscar-triumf. Og det skyldes, at der er kommet større fokus på internationale film:

»Det er blevet mere internationalt de senere år, og man har fået et lidt anderledes blik på udenlandske film. Det kulminerede blandt andet med sejren til 'Parasite' (koreansk film, red.) i fjor,« siger Jacob Ludvigsen.

'Druk' anerkendes ikke blot i danske, men også i internationale kredse som favoritten i kategorien 'bedste udenlandske film' til Oscar-uddelingen.

Således har mediet Variety i deres forudsigelser nævnt det danske bidrag som den største bejler, mens Mads Mikkelsen nævnes som et muligt bud i 'bedste mandlige hovedrolle'.

På nuværende tidspunkt er han dog ikke blandt favoritterne, så det kræver en indsats, påpeger Jacob Ludvigsen:

»De skal i gang med en dyr og stærk kampagne, hvor de positionerer ham som kandidat. Han bliver ikke nævnt lige nu, så den ligger ikke til højrebenet, men det er muligt.«