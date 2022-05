Efter tretten år som filmanmelder på Go’ morgen Danmark takker Ann Lind Andersen af. Det skriver hun på Instagram:

»Det er ingen hemmelighed, at jeg elsker film. Og nu i over 28 år har jeg haft fornøjelsen af at være filmanmelder. For Århus Stiftstidende, for Nova FM, for Berlingske i 10 år og på Go’ morgen Danmark i tretten år.«

Ifølge hende og hendes medanmelder Casper Christensen har TV 2 besluttet ikke længere at have filmanmeldelser på morgenfladen.

»Det er selvfølgelig lidt vemodigt for mig personligt og meget ærgerligt for behandling af filmstoffet sådan generelt i danske medier,« skriver hun.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra TV2.

