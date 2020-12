En improviseret joke kan ende med at blive dødsstødet for den ellers længe ventede film 'Monster Hunter'.

Således har man i Kina, hvor filmen var forventet at gå sin sejrsgang, besluttet at tage filmen af biografplakaterne blot én dag efter premieren.

Årsag? Flere mener, at den føromtalte joke er racistisk.

'Monster Hunter' er en fantasy-film baseret på et videospil af samme navn og handler om en kvindelig løjtnant, der sammen med sit hold af soldater bliver sendt til en anden verden.

En af disse soldater spilles af den amerikansk-kinesiske skuespiller Jin Au-Yeung, og joken, som har fornærmet den kinesiske stolthed, kom fra hans mund.

I filmen sidder han i en af scenerne sammen med en australsk soldat, da han peger på sine knæ og siger: »What kinds of knees are these? Chi-nese!«

Joken var ikke en del af manuskriptet, men en replik han improviserede, fordi han efter eget udsagn ønskede at gøre kineserne stolte.

Den endte dog med at få den stik modsatte effekt.

Milla Jovovich har hovedrollen i filmen, som er instrueret af hendes ægtemand Paul W. S. Anderson. Foto: Alberto PIZZOLI

Flere mener nemlig, at frasen refererer til en racistisk remse fra Anden Verdenskrig. Den lyder: »Chinese, Japanese, dirty knees.«

Og den reference er der flere, der ikke bryder sig om. Blandt andre har ungdomspartiet Communist Youth League, og et af kommunistpartiets magasiner udtalt skarp kritik af joken, som de altså langt fra fandt sjov.

Før man vidste af det, var biografer landet over blevet beordret at droppe fremtidige visninger af filmen.

»UNDSKYLD!« lød det fra både instruktør, produktionsselskab og skuespilleren.

Sidstnævnte forklarede mandag i en længere video på Instagram, at joken intet havde at gøre med »det dumme racistiske rim«:

»Jeg forsøgte at skabe et portræt af en soldat, der var stolt af at være kinesisk. Ikke bare i sine knæ, men også i sine arme, sit hoved og hjerte.«

»Det frustrerer mig om noget, at en scene, der skulle få kinesere til at være stolte og tænke 'yes, der er en kinesisk soldat', bliver vendt på hovedet. Det tærer virkelig på mig.«

Undskyldningerne har dog ikke hjulpet. Ej heller, at man har fjernet scenen fra filmen.

Ikke blot er filmen nu væk fra biograferne. Filmsider på nettet har nu valgt at slette al omtale af filmen. Anmeldelser og andet er således ikke længere at finde nogen steder på kinesiske hjemmesider.