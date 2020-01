Siden aftenens program blev optaget, har sæsonens første iværksætter fået styr på en del ting med hjælp fra sin nye 'Løvens hule'-medejer.

I premiereafsnittet af den nye sæson ‘Løvens hule’ åbner opfinderen Lissen Marschall ballet med sin virksomhed Siccaro, der sælger tørrekåber til hunde.

Her lykkes det Lissen at forhandle sig frem til en investering på hele 1,125 milioner kroner fra den nyeste løve i folden, Christian Arnstedt, til gengæld for 33,3% af hendes virksomhed.

Starter først samarbejdet nu

Selv om ‘Løvens hule’ blev optaget i september, så er det først for alvor nu, at samarbejdet mellem iværksætteren Lissen og løven Christian kan begynde.

»Vi har ikke rigtigt kunnet gøre noget, før det er blevet luftet her til aften. Fra det bliver optaget og til, det bliver sendt på fjernsyn, så er det et stort vakuum – vi må ikke sige noget til nogen, og vi må ikke rigtigt gøre noget,« forklarer Lissen til Realityportalen.

Alligevel er samarbejdet dog allerede så småt begyndt ude bag i kulissen.

»Jeg har mødtes med Christian flere gange. Han er en enormt empatisk og intelligent mand, der er virkelig dygtig til online. Så jeg har fået nogle input til det, og det ser ud til at blive et enormt spændende samarbejde. Men det er jo rigtig, rigtig nyt. Så det er mest strategibaseret – hvad vil vi i 2020 – som vi har forberedt. Og så skulle vi finde ud af, hvad er det, han kan, og hvem er det, jeg er. Altså lige lære hinanden at kende,« forklarer Lissen og uddyber:

»Jeg har et ønske om at være stærk online i hele Europa, og hele den strategi om, hvordan gør jeg det, hvordan skal det stilles op, hvilke budgetter skal der bruges, på hvilke måder skal vi nå vores kunder – og fra at lægge strategien til at finde ud af, hvordan skal det effektiviseres, hvilke lagre skal vi have hvor og sådan nogle ting. Alt det er blevet planlagt, så vi er parat til at gå igang nu,« forklarer hun.

Derudover har Lissen også fået fikset noget, hun fik hug for at mangle i aftenens program.

»Vi har fået lavet en dansk hjemmeside, og det har Christian blandt andet også været med til at give en masse gode input til,« griner Lissen.

Vidste ikke, hvem han var

Selvom samarbejdet først for alvor kan komme igang her i det nye år, så har Christians investering i virksomheden allerede gjort indtryk.

»Jeg kan allerede se, at Christians måde at komme med input på gør, at alle agerer anderledes. Alle mine ansatte strammer sig an, og vi kommer op på et helt andet niveau, fordi der lige pludselig kommer en kapacitet, der ved noget, og fordi, det er så spændende med den mulighed, vi får her. Indtil videre har det kun været rigtig positivt,« forklarer Lissen.

Men faktisk havde hun ikke rigtigt styr på, hvem Christian var, inden hun stillede sig op i ‘Løvens hule’.

Lissen fortæller nemlig, at Christian først blev tilføjet til løverne små ti dage før, hun skulle stå foran dem til optagelserne.

»Det var jo fuldstændig fantastisk, at det viste sig, at Christian var en kunde, og han roste jo mit produkt mere, end jeg selv gjorde, så det var jo en ønskesituation at stå i, at en af løverne rent faktisk kendte mit produkt.«

»Så tænkte jeg, at med de kompetencer, han har og med den positive indstilling, han har til produktet, så er det en rigtig god kombination,« forklarer Lissen om, hvorfor hun valgte at takke ja til Christians investering.

Heldigvis har det vist sig at være en god beslutning indtil videre.

»Vi er meget forskellige. Jeg er sådan typisk iværksætter, og han er en McKinsey-fyr, som er enormt skarp på tal og meget stærk på strategi.«

»Han er ekstremt empatisk og enormt meget i øjenhøjde, hvilket er så vigtigt, når man starter sådan et samarbejde, og når han bliver så stor en del af min virksomhed,« afslutter Lissen.

