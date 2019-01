Hun fik nej af Oh Land, men strøg videre på ja fra de to andre dommere og leverede derudover et af aftenens mest rørende øjeblikke i X Factor.

16-årige Victoria Dissing fra Gudme kom nemlig med en forhistorie, der især gjorde indtryk på Ankerstjerne.

Da hun var yngre, kæmpede hun med mobning i skolen. Hun begyndte at trøstespise og endte på et julemærkehjem i Sønderjylland.

Her fik Victoria et selvtillidsboost udover det sædvanlige.

»En af lærerne holdt en dag en sangaudition. Jeg stillede op, og sammen med en veninde fik vi pludselig at vide, at vi var udvalgt til at synge for dronning Margrethe og kronprinsesse Mary,« fortæller Victoria til B.T.

Det var i 2015, og dronning Margrethe havde designet årets julemærke. Til afsløringen skulle der være optræden fra børn fra julemærkehjemmene.

»Jeg blev sat til at synge solo,« husker Victoria tilbage.

»Bagefter, da vi var færdige, samledes vi for at snakke om, hvordan det gik. Så kom Mary hen til os og spurgte, hvordan det var at være på julemærkehjem. Da hun sagde farvel, kiggede hun på mig og sagde, at jeg skulle blive ved med at synge, for jeg havde en god, kraftfuld stemme.«

Victoria tilføjer:

»Det var ret stort. Det er ikke alle, der får lov til at opleve det.«

I dag går Victoria på efterskole og stillede op i X Factor efter opfordring fra venner og familie.

»Jeg har tit fået at vide, at jeg er god til at synge. Voice Junior havde også tidligere været på tale, men der var jeg ikke klar, så efter lidt pres prøvede jeg X Factor.«

Hun husker sin audition som nervepirrende.

»Jeg var ligesom alle andre ret nervøs. Især over om Blachman ville give mig et ordentligt hak. Men det var jo faktisk Oh Land, der var ’værst’, haha.«

Victoria gik videre. Nu må tiden vise, hvor langt hun kommer i X Factor.