Denne nyhed kommer formentlig til at splitte en del.

Der vil være dem, der tænker: 'Jatak, det bliver et hyggeligt gensyn'. Og der vil være dem, der tænker: 'Åh nej, ikke mere'.

Uanset hvad du måtte mene om det, så står det dog klart, at Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa og Po vender tilbage til skærmen.

Streaminggiganten Netflix har nemlig offentliggjort, at man snart 'genstarter' den hedengangne børneserie 'Teletubbies'.

Den nye serie – hvor de mindste (og deres forældre) endnu engang kan tage på eventyr med de fire farverige figurer under en sol, der er en baby – får premiere den 14. november.

Som noget nyt vil den amerikanske skuespiller og sanger Tituss Burgess, som især er kendt fra tv-serien 'Unbreakable Kimmy Schmidt', stå for selve fortællingen i børneshowet:

»Hvert afsnit indeholder nye, originale 'Tummy Tales'-sange, der vil få hele familien til at danse med!,« lyder det i en pressemeddelelse fra Netflix.

I alt er der planlagt 26 afsnit, der hver vil vare 12 minutter.

Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa, and Po are back!



The Teletubbies — and new narrator Tituss Burgess — are coming to Netflix on November 14th! pic.twitter.com/BvXJ9ZoiAr — Netflix (@netflix) September 7, 2022

Teletubbierne landede første gang på skærmen tilbage i 1997, og det originale show kørte frem til 2001.