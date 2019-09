'Paradise'-vinderen har besluttet sig for, at han ikke vil åbne en grillbar alligevel.

I starten af året gik ‘Paradise Hotel 2018’-vinderen Lenny Pihl så småt igang med et nyt projekt. Han ville nemlig åbne gourmethotdogbiksen ‘Den Glade Hotdog’ i Slagelse.

Da kalenderen skrev april, stod biksen færdig, og Lenny fik nøglerne udleveret, men flere måneder efter var ‘Den Glade Hotdog’ stadigvæk ikke åbnet.

»Jamen, den er klar, den har stået klart i to måneder. Men det er fordi, jeg er i gang med at optage til nogle nye programmer i København, så jeg kan ikke være hjemme i Slagelse og åbne den. Ikke lige nu i hvert fald, forklarede Lenny tilbage i juni og understregede, at hans tilstedeværelse var det eneste, der manglede for, at forretningen kunne slå dørene op.

Da Realityportalen.dk mødte Lenny til ‘Paradise’-finalen i slutningen af juli, var der dog stadig intet nyt i sagen.

Her lød Lennys forklaring:

»Grillbaren er klar, jeg har åbnet virksomhed, firmakonto og alt er klart. Så nu skal jeg bare have lavet en ordentlig åbning inden så længe. Det bliver nok omkring den 1. august eller sådan noget, men det er ikke helt fastlagt endnu.«

Åbningen fandt dog aldrig sted, og nu afslører Lenny, at han så tæt på målet har droppet projektet:

»Grillbaren er et slukket projekt, det er helt lagt på hylden. Det var mig selv, der fuckede det op. Jeg kunne godt have åbnet den, men jeg havde hele tiden kun mig selv halvt med i det, og så var jeg i tvivl, om jeg skulle gøre det. Hvis jeg skulle gøre det, skulle jeg blive boende i Slagelse og hver dag arbejde i en hotdogbiks, det gad jeg simpelthen ikke. Det er spildt talent,« forklarer Lenny til Realityportalen.dk.

»Så jeg fortrød det og sagde det op, selvom jeg har betalt fem måneders husleje. Hvis jeg slog mig ned der, så ville mit navn ryge væk fra rampelyset, og jeg ville blive glemt og istedet bare stå og lave pølser til håndværkere i Slagelse, det gider jeg ikke,« slår han fast.

Lenny fortæller, at han har cirka 150.000 kroner tilbage fra sin ‘Paradise’-præmie på 500.000 kroner. Udover at give sin mor penge og betale en kammerats spillegæld, har han brugt pengene løbenede på at hygge sig og leve livet.

Artiklen blev bragt i samarbejde med realityportalen.dk: