De fem var løver meddelte, at de var 'ude' på stribe.

Men for Rasmus Holdt er det nu gået meget godt alligevel.

For selvom tv-seerne i torsdags kunne se ham forlade DR-programmet 'Løvens hule' uden en investering fra hverken Christian Arnstedt, Jesper Buch, Jacob Risgaard, Louise Herping eller Anne Stampe, har webshoppen Kystfisken i dag stor succes. Det skriver Nordjyske.

For der er sket noget siden optagelserne, hvor den unge nordjyske iværksætter kun fik et 'held og lykke' med på vej ud til forretningsidé med at sælge friske fisk.

Rasmus Holdt var i torsdags på skærmen i 'Løvens hule'.

Omsætningen nåede sidste år op på tre millioner, hvilket var en fordobling i forhold til året inden. I år forventer han stadig et yderligere spring op til ti millioner kroner – hvilket aalt sammenogså var nøgletal, han fremlagde i det populære tv-program.

Og de holder altså.

»Vi har helt klart modbevist løverne. Vi har valgt at dygtiggøre os inden for de bedste råvarer fra havet uden at tilbyde tilbehør, og det har vi haft succes med hos forbrugerne,« siger Rasmus Holdt til Nordjyske.

I 'Løvens hule' bad han om en investering på 500.000 kroner for 15 procent af Kystfisken.

Men ingen af løverne bed altså på krogen.

På sin hjemmeside har iværksætteren dog alligevel benyttet lejligheden til at lancere et 'tv-tilbud' i anledningen deltagelsen i DR-programmet.