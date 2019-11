En dommer begyndte at græde, og seerne blev så begejstrede, at Silas Holst og Jakob Fauerby fredag vandt 'Vild med dans'-med deres freestyle.

Nu fortæller de to vindere, hvad den rørende dans handlede om.

»For mig handlede den om min bonusmor, som gik bort i 2017, så det var det, jeg prøvede at lave,« siger Silas Holst om sin tidligere danselærer, som nærmest blev en del af familien.

I vinderdansen sad en sortklædt Jakob Fauerby på gulvet i mørket, hvor han fik besøg af en hvidklædt Silas Holst, som trak ham op til en lidenskabelig dans, som både foregik på gulvet og svingende over Forum Horsens' dansegulv i et tov.

Jakob Fauerby og Silas Holst vinder finalen i "Vild med dans" i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Fauerby og Silas Holst vinder finalen i "Vild med dans" i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019. Foto: Henning Bagger

Herefter vinkede Silas Holst farvel til sin partner, som sluttede dansen ved at puste et lys ud.

Og selvom det var tydeligt for enhver, at de to personer i dansen elskede hinanden, og at den var gennemsyret af sorg, så var det måske knap så tydeligt, hvad den præcist skulle kommunikere.

Men det gør absolut ingenting, mener Silas Holst.

»Jeg har hørt om nogen, der syntes, det handlede om skilsmisse, og hvis man får det ud af det, så er jeg jo lykkelig over det,« siger han, inden Jakob Fauerby tager over.

Jakob Fauerby og Silas Holst vinder finalen i "Vild med dans" i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Fauerby og Silas Holst vinder finalen i "Vild med dans" i Forum Horsens, fredag den 28. november 2019.. (Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix) Foto: Henning Bagger

»Jeg har set en bilulykke i den her dans. Trin bliver abstrakte, og vi fortæller små historier i trinene. Og der har vi været inde over en bilulykke, død og det at miste folk, man elsker,« siger Jakob Fauerby, der under TV 2s 'Knæk Cancer'-special fortalte, at han havde prøvet at miste, da hans mor døde af kræft i 2011.

Fredagens dans var dog ikke inspireret af en konkret hændelse i hans liv, fortæller han.

»Det at lære at trække vejret i en verden uden et menneske, man elsker så højt, det er noget af det sværeste, der findes. Men tid er jo vores venner,« siger han om dansen - og om sorgen.

Silas Holst og Jakob Fauerby vandt fredag aften finalen over sanger Coco O. og Morten Kjeldgaard, som blev nummer to og skuespiller Christopher Læssø og Karina Frimodt, som fik en tredjeplads.