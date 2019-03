Hendes mor kalder det 'godt tv'. Fie Laursen udtaler selv, at det er 'hårdt at gå fra uskyldig blogger til pornostjerne'. Og nu sætter også reality-stjernens kæreste ord på den meget omtalte sex-video, der har floreret siden mandag.

Selvom Fie Laursen har deltaget i et hav af tv-programmer, siden hun som 15-årig for første gang tonede frem i Aftenshowet for at fortælle om sit liv med mobning, så blev mandagens afsnit af Ex on the Beach første gang, danskerne kom til at se den 22-årige reality-kendis have sex på tv.

Og selvom reaktionerne har været så voldsomme, at Fie Laursen efter eget udsagn kastet op af stress efter tv-sex-debuten, så tager hendes kæreste det ganske pænt.

23-årige Frederik Skovbjerg - der selv medvirker i Ex on the Beach, men ikke var den anden part i den tv-transmitterede sexscene - lod tirsdag sine følgere på Instagram stille ham spørgsmål. Og her ville flere selvsagt vide, hvad han tænkte om at se sin kæreste have sex med en anden på tv.

Fie Laursen.er blogger, YouTuber og realitystjerne. Foto: Linda Kastrup Vis mere Fie Laursen.er blogger, YouTuber og realitystjerne. Foto: Linda Kastrup

'Jeg har det helt fint. Jeg har jo også været sammen med andre før Fie. Og hvis jeg var inde i huset før hende, kunne det måske have været mig, der havde været sammen med en anden. Who knows,' svarer han i sin story på Instagram.

Frederik Skovbjerg var endnu ikke tjekket ind i tv-programmet, da Fie Laursen havde sex med den anden deltager, Jeppe Risager. Han tjekker til gengæld ind i tirsdagens afsnit.

Og som du kan se i videoen herunder, så har han også et ganske afslappet forhold til sex.

»Jeg har været sammen med over 200 kvinder, og jeg har gået lidt i swingerklub. Jeg kan godt lide det hårde, men også det søde,« siger 23-årige Frederik Skovbjerg, der er far til en datter fra et tidligere forhold, i sin præsentationsvideo.

Fie Laursen og Frederik Skovbjerg kendte ikke hinanden, før de mødtes i Ex on the Beach. Siden er det dog gået stærkt for det unge par, og Frederik Skovbjerg bor nu sammen med Fie Laursen og hendes hund Lucky i realitystjernens lejlighed, hvor hans datter får sit eget værelse, når hun er hos sin far.

Men ifølge Frederik Skovbjerg havde han ikke rigtig nogen idé om, hvad han gik ind til, da han og Fie Laursen startede deres romance.

I spørgerunden på Instagram er der nemlig også en bruger, der vil vide, om den omdiskuterede blogger og realitystjernes baggrund 'ikke havde en negativ indflydelse' på ham.

'Jeg kendte faktisk ikke ret meget til Fie, inden jeg deltog. Havde hørt lidt i krogene, og det var det. Jeg giver alle mennesker en chance,' svarer Frederik Skovbjerg.