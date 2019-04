Reality-baben har fået lovning på, at én bestemt eks ikke tjekker ind i 'Ex on the Beach'.

Det er ingen hemmelighed, at realitystjernen og bloggeren Fie Laursen på trods af sin unge alder har haft et turbulent kærlighedsliv, hvor hun har været sammen med både flere forskellige fyre og kvinder.

Derfor kan det udefra virke noget nervepirrende for Fie at være med i et program som ‘Ex on the Beach’, hvor det netop handler om, at tidligere flammer dukker op under programmet.

Indtil videre er hun selv tjekket ind som Mark Bøgelunds eks, og hun er blevet kærester med Frederik i programmet.

Men der er en helt særlig ekskæreste, som hun bestemt ikke ønsker at have noget med i programmet.

Derfor har hun fået lavet en helt særlig ordning med produktionsselskabet:

»Jeg vil ikke have, at Frederik kommer herind, men jeg har fået kontrakt på, at det ikke kommer til at ske. Jeg vil ikke se og have noget at gøre med ham overhovedet, fordi der skete så mange forfærdelige ting i vores forhold.«

»Så da de spurgte, om jeg ville være med, sagde jeg, at jeg skulle være sikker på, at han ikke kom ind. Så nu er jeg egentlig meget rolig i maven over de ekser, der kan komme herind,« forklarer Fie og tilføjer, at hun håber på at se en helt særlig eks:

»Jeg har haft en hemmelig kæreste efter Frederik. Ham, som jeg snakkede om i forbindelse med, at jeg lavede julesangen. Han hedder Alexander, og det har været meget op og ned i fire måneder med os. Han hentede Tinder, mens vi var sammen, så vi blev uvenner.«

»Og da denne mulighed kom for at være med i ‘Ex on the Beach’, ville jeg bare afsted og komme videre. Så sidste gang vi snakkede sammen til jul, lukkede jeg af efterfølgende. Jeg håber dog virkelig meget, han kommer herind, men jeg ved, han ikke vil lave tv, så nu må vi se,« fortalte Fie, da Realityportalen mødte hende under optagelserne.

Se ‘Ex on the Beach’ søndag til tirsdag klokken 22.00 på Kanal 4 og Dplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk