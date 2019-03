Der er en særlig årsag til, at Fie Laursen har takket ja til 'Ex on the Beach'.

Vi kender hende efterhånden fra en lang række reality-programmer, men inden længe får seerne endnu en gang Fie Laursen at se på skærmen. Denne gang er det dog i 'Ex on the Beach', og Fie behøvede ikke at overveje situationen længe, før hun takkede ja til at deltage.

»Jeg kunne vildt godt lide konceptet med, at der ikke var taktik og pardannelse. Det er jo bare en ferie, og man kører kun på følelser og relationer – fedt og helt nyt. Så jeg så lige den danske og svenske version, inden jeg takkede ja, så jeg lige vidste, hvad jeg gik ind til. Men så tænkte jeg bare: 'Det ser fucking fedt ud!',« forklarer Fie, da hun bliver spurgt ind til, hvorfor hun har takket ja til at medvirke.

»Jeg håber, at jeg får lidt tid herinde, men på den anden side er jeg egentlig lidt ligelgad, Jeg har jo været her allerede i 12 dage, før jeg tjekkede ind, og fået en ferie ud af det, så værre er det jo ikke, hvis jeg ryger ud. Men jeg håber da, jeg kan blive her lidt. Mit mål for at være med er dog virkelig bare at slappe fuldstændig af, få nye venner og måske en ny kæreste. Lidt som en ferie til Sunny Beach – bare mere lækkert,« fortsætter hun.

Da Fie drog mod Mauritius for at medvirke i programmet, skrev hun på sin blog, at hun ville holde en pause for at dække over, at hun skulle være med i et reality-program. Hun slår dog fast, at det ikke var helt løgn, at hun havde brug for en pause:

»Det har faktisk været virkelig rart for mig at få en pause fra telefonen og internettet. Jeg har slet ikke savnet det. Så på den måde har det også været en god ide for mig at tage af sted. Til mine veninder har jeg dog sagt, at jeg skulle medvirke i 'Divaer i junglen', så de ikke blev mistænksomme,« griner hun.

Fie er ikke en del af startcastet, men tjekker ind i programmet som Mark Bøgelunds eks kort inde i programmet.

'Ex on the Beach' har premiere den 17. marts klokken 22 på Kanal 4 og Dplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk