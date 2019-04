Der er meget, man ikke ser på tv i 'Ex on the Beach'-villaen.

I sidste uge kom der et af de frygtede pling fra villaens tablet, og deltagerne måtte sige farvel til to af deres nye venner i ‘Ex on the Beach’. En af dem var Fie Laursens kæreste, Frederik Skovbjerg, som altså blev sendt hjem til Danmark. Men hvad man ikke ser på tv er, at det pling var ved at få endnu større konsekvenser.

'Da vi får at vide, at Frederik skal hjem til Danmark, siger jeg, at jeg tager med ham, og jeg vil forlade programmet, så da han går ned for at pakke, der pakker jeg også mine ting. Jeg nåede ikke at pakke færdigt, før der kom nogle fra produktionen ned og forsøgte at overtale mig til at blive, men det kunne de ikke,' skriver Fie på sin blog og fortsætter:

'Jeg ville med min kæreste hjem, for jeg var jo kommet for at finde kærligheden? Så kom Morten ned for at trøste mig og sige, jeg skulle blive – og derefter kom Frederik. Jeg lå med Frederik i godt og vel 30 minutters tid. Han fik mig overbevist om, at jeg skulle blive og få denne oplevelse med mine nye venner, og at vi stadig var kærester, selv når vi kom hjem. Efter meget overtalelse, så valgte jeg at blive.'

Frederik: Ret sikker på vores forhold

Selvom Fie besluttede sig for ikke at tage med Frederik hjem, så var hun stadig påvirket af hans exit, og der var dage, hvor hun ikke kunne holde humøret højt og i stedet lå og græd. Det var heller ikke nemt for Frederik, som var meget overrasket over, at det lige var ham, der skulle hjem.

»Det var selvfølgelig en ret trist situation at skulle hjem til Danmark. Jeg havde ikke set den komme allerede nu. Fie og jeg havde det super skønt og var ved at få bygget noget rigtig dejligt op. Så det var super øv, vi skulle skilles der og ikke rejse hjem sammen,« fortæller han og afslører, hvorfor han ikke havde noget problem med at lade Fie blive inde i villaen.

»Jeg var ret sikker på Fies og mit forhold på daværende tidspunkt allerede.«

