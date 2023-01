Lyt til artiklen

Den 16-årige københavner Fidel Nweke kom denne fredag aften ud af 'X Factor' med meget mere, end han havde turdet håbe på.

»Jeg havde lavet et væddemål med min søster, fordi hun sagde, at når jeg åbenbart godt kunne lide at rappe og synge, så skulle jeg bare stille op i 'X Factor'. Så jeg ville gerne vise hende, at jeg godt turde,« siger Fidel Nweke til B.T.

»Og så laver jeg også min egen musik, så det er jo en fed måde at få noget eksponering på og vise sine værker frem.«

Men Fidel Nweke fik ikke bare lov til at fremvise sit mod og sine musikalske kundskaber frem for dommerne, tv-seerne og sin søster – han formåede også at gå videre i 'X Factor' i hele to konstellationer.

For det blev både et ja fra dommerbordet som solist – og så også et ja som en del af gruppen Misunderstood.

»Jeg tænkte, at vi går med gruppen, siden vi åbenbart fik muligheden – selvom ingen af os kan synge, kun rappe. For vi er ikke en gruppe normalt, vi er en samling af solister, og vi er meget forskellige, vi laver bare musik sammen,« forklarer Fidel Nweke.

Både han, Felix og Vitus var også lidt forbeholdne overfor at skulle stille op som gruppe, efter Fidel fik fortalt det begejstrede og gruppehungrende dommerbord, at hans to musikkammerater stod lige ude foran.

De to venner var bare taget med for at støtte deres kammerat, så Fidel Nweke gruede for, om de tilbageholdne venner kunne 'matche hans vibe' foran dommerne.

Vitus, Felix og Nweke er nu X Factor-gruppen Misunderstood. Vis mere Vitus, Felix og Nweke er nu X Factor-gruppen Misunderstood.

»Allerførst tænkte jeg jo, at jeg egentligt har min egen måde at gøre tingene på og min egen vibe, så i starten var jeg usikker på, om de var i stand til at matche den. Men så kom vi ind, og så var det så fint,« siger Fidel Nweke og griner.

»Der er jo altid mulighed for at forbedre sig – både hos mig og hos dem!«

I hvert fald var han glad for, at selvom det kom som noget af en overraskelse, så var både Felix og Vitus klar til at tænke hurtigt og give det et skud med en fælles optræden.

En optræden, som bekendt endte med at sende de tre kammerater videre i gruppekategorien.

Hvilket allerede var længere, end Fidel Nweke som solist havde turdet at forberede sig på.

»Jeg havde ikke tænkt længere frem, end at nu skulle jeg ind til den audition og bevise overfor min søster, at jeg turde,« lyder det med et grin.

Så om det skulle blive Thomas Blachman, Kwamie Liv eller Simon Kvamm, som han og Misunderstood skulle få som dommer – såfremt succesen fortsætter – betyder ikke så meget.

Men hvis Simon Kvamm – der til auditionen kom op og dansede med de tre skolekammerater – skulle få lyst til at lære mere dans af drengene, så kan han bare ringe.

»Det var virkelig legendarisk, da han kom op og begyndte at bevæge sig – han har altså lidt rytme! Så hvis jeg kunne få muligheden for at lære ham at danse, så siger jeg absolut ikke nej!« slutter Fidel Nweke med et grin.