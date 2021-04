Selvom Felix Smith understreger, at hans tur over i Atlanten intet har med hans skilsmisse at gøre, brugte han bådturen på at gøre sig tanker om sit nye liv.

Tv-værten var knap kommet hjem fra optagelserne til Kanal 5-programmet 'Over Atlanten', da han på Instagram annoncerede, at han og kæresten gennem 14 år var gået fra hinanden.

'Vi gør det i enighed og med stor kærlighed til hinanden. Det er en svær tid, især for børnene, og vi beder derfor om ro og fred,' skrev Felix Smith, der sammen med kokken Marie Beatrix Schmidt har sønnerne Theodor på 12 og Arthur på 6 år.

Optagelserne til programmet blev lavet i december, hvor Felix Smith stævnede ud fra kanarieøen Lanzarote med kurs mod Caribien sammen med OL-svømmer Sarah Bro, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, kok Umut Sakarya, skuespiller Johannes Nymark og tidligere 'Den store bagedyst'-deltager Ditte Julie Jensen.

Deltagerne i 'Over Atlanten' på Kanal 5. Foto: Foto: Per Arnesen Vis mere Deltagerne i 'Over Atlanten' på Kanal 5. Foto: Foto: Per Arnesen

Og det var en tur, hvor bølgerne hverken gik højt på havet eller blandt besætningen, fortæller de seks hjemvendte nye venner enstemmigt til B.T.

Hvor der i tidligere sæsoner af Kanal 5-programmet både har været intriger og farligt vejr, var årets tur faktisk så stille, at den største bekymring var, hvorvidt de overhovedet ville nå i mål til tiden, når vinden ikke syntes at ville hjælpe til.

»Vi var ikke under pres på andet end tålmodighed, kedsomhed, og om der var solcreme nok,« siger Felix Smith.

Derfor var der masser af tid til at tænke både store og små tanker om egen tilværelse og væsen.

Felix Smith. Foto: Discovery Networks Danmark Vis mere Felix Smith. Foto: Discovery Networks Danmark

»Jeg har lært, at jeg besidder en større tålmodighed, end jeg var klar over. Der gik ikke lang tid, før jeg havde fundet ro i ikke at lave noget eller at vide, hvornår man kommer hjem igen,« siger han.

»Jeg kunne godt have fortsat med at leve en bekymringsfri tilværelse, hvor telefonen ikke ringer, og der ikke er nogen grund til at tage den op, for der er alligevel ingen dækning, så man kan højest kigge på et billede.«

Når Felix Smith kommer hjem fra sin tid til eftertanke og annoncerer, at 14 års parforhold nu må slutte, er der dog tale om tilfældig timing, fortæller han.

»Den beslutning har vi sådan set taget lang tid før det,« siger den 44-årige tv-vært.

Tv-vært Felix Smith. Foto: Per Arnesen Vis mere Tv-vært Felix Smith. Foto: Per Arnesen

»Vi har gået med tanken om at blive skilt i lang tid, og det var selvfølgelig rart at have noget tid derude til at tænke sig om og finde ud af, hvordan tingene skulle være, når vi kom hjem igen. Men det er vigtigt for mig at sige, at min skilsmisse og den tur absolut intet havde med hinanden at gøre.«

Han kan nu glæde sig over, at han til gengæld har fået fem nye venner i de andre kendte besætningsmedlemmer. Dog har de endnu ikke kunnet mødes på grund af coronasituationen, fortæller han.

»Men jeg tror bestemt, at vi skal have en fest og fyre den af, når vi kan gøre det i sikre rammer. Det glæder alle sig til, og det bliver sjovt.«

'Over Atlanten' har premiere søndag 11. april på Kanal 5 og Discovery+.