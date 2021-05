Felix Smith har i snart 20 år været en folkekær tv-vært.

Men det er måske snart slut.

I Discovery-programmet 'Over Atlanten' åbner han nemlig op om sine overvejelser i forhold til fremtiden. Og her fortæller han, at det ikke kan udelukkes, at han er tonet frem som tv-vært for sidste gang:

»Af natur er jeg nok sådan et menneske, der gerne vil prøve forskellige ting. Det med at lave fjernsyn, det har jeg i hvert fald prøvet, og det kan sagtens være, jeg skal blive ved med det, men lige nu der i hvert fald et naturligt sted og stoppe op og tænke over, om der var andre ting, der kunne være sjovt at prøve.«

Felix Smith startede som tv-vært i ungdomsprogrammet 'Rundfunk' tilbage i 2003, og har siden påtaget sig værtsrollen i mange programmet af forskellig karakter.

Senest var han vært på programmet 'Top Gear' på Kanal 5.

Et program, som han længe havde drømt om at være en del af. Det krævede dog, at han sagde op fra sit virke hos TV 2 efter ni år.

Kort efter kom coronapandemien, og derfor var kalenderen tom. Og selvom den 44-årige har nydt godt af tilværelsen som tv-vært, satte tomrummet alligevel gang i tankerne, og tankemylderet fik kun mere brændstof af turen over Atlanterhavet.

»Nu, hvor der er gået lidt tid, så er jeg glad for, at jeg har fået denne her mulighed, for den havde jeg ikke været i stand til at skabe selv,« fortæller han.

Hvad fremtiden bringer for Felix Smith skal være usagt på nuværende tidspunkt, men kort efter rejsen slog han og kæresten gennem 14 år op. Det kan du læse mere om her.