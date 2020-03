Hvis du fik kaffen galt i halsen, da du læste rubrikken, er det ganske forståeligt.

Felix Smith er da også ganske overrasket over, at Bolleland er et virkeligt sted.

Det ser man i torsdagens afsnit af 'Top Gear', som du kan finde på Dplay. Her er tv-værten på Norge-rundtur i en Audi.

Selve køreoplevelsen er som sådan ikke ophidsende, fortæller han i programmet, hvor han tilføjer, at bilen til gengæld har et meget hjælpsomt GPS-system.

»Bolleland? Der er simpelthen en bager, der hedder Bolleland? Den tager jeg,« lyder det begejstret i klippet, som du kan se øverst i artiklen.

Og rigtigt nok. I den norske by Espa ligger en bager med navnet Bolleland.

»Hold da op. Boller, boller, boller. Det er der her,« siger Felix Smith, da han træder ind hos bageren, hvor der også er en såkaldt bollemenu at finde på disken.

