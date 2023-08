Det er åbenbart ikke nok at vinde Tour de France eller stable et nyt underholdningsformat på benene.

Danskerne vil have noget helt andet, hvis man ser på seertallene for denne uge.

Her har programmet 'Balladen om Kolonihaven' nemlig slået alle andre af pinden og er det mest sete program i Danmark sidste uge.

Det viser tal fra Nielsen.

Lige under 500.000 zappede sig ind for at se, hvordan det står til i kolonihaveforeningen i Aalborg, hvor konflikterne mellem de gamle og nye ejere i den grad ulmer.

Til sammenligning så 384.000 'Forræder', der er et nyt underholdningsprogram hvor kendte spiller et spil på et slot, og 312.000 så 'Danmark fejrer Jonas Vingegaard'.

Og det er da flot, fortæller tv-ekspert Keld Reinicke til B.T.

»Vi skal selvfølgelig tænke på, at de her tal er målt efter et parameter, hvor det er meget ældretungt. Dem der rent faktisk ser programmerne i flow. Men derfor er det stadig et virkelig flot resultat – og specielt i det her marked,« fortæller han.

Han er da heller ikke i tvivl om, at programmet henvender sig til både de unge og de gamle.

»'Balladen om kolonihaven' har ramt et segment, der både har de unge og gamle. Det har de, fordi det her handler om et generationsskifte.«

Keld Reinicke er heller ikke i tvivl om, at titlen på programmet har give det en fordel hos seerne.

»Titlen på den er interessant. Det hedder 'balladen', så håber man på, at der er nogen, der skændes, og det hjælper altid, hvis der er noget konflikt. Hvis det bare havde heddet 'livet i kolonihaven', havde det ikke været det samme.«

Euroman har da også skrevet en anmeldelse af programmet, hvor anmelderen også er begejstret for konflikten og hvordan, den præsenteres.

'Det er fascinerende, hvordan et tv-program om ballade i en kolonihaveforening lidt uden for Aalborg kan udbasunere en af tidens største førsteverdenskonflikter: Den voksende kløft af manglende forståelse mellem yngre og ældre generationer,' lyder det.

Derudover mener anmelderen, at der er tale om en bejler til årets dokumentar.