Når Simone og Lasse Vindahl havde puttet deres tre børn, blev chipsposerne fundet frem. Med deres henholdsvis 113 og 150 kilo vidste de godt, at de ikke burde gøre det.

Men efter flere fejlslagne forsøg på at tabe sig havde de nærmest givet op. Nu var deres vigtigste mission i det mindste at skjule lasten for børnene, så de ikke arvede forældrenes overvægt og hårde barndom med mobning, fortæller parret, der i øjeblikket kan ses i DR-programmet 'Fede forhold'.

»Til sidst handlede det om, hvor hurtigt man kunne få puttet børnene, og hvem der først kunne komme ind i sofaen. Nu var vi kommet igennem dagen og havde knoklet, så skulle vi belønnes og have vores sukker,« siger Simone Vindahl til B.T.

»Det var et helvede, hvis de kom ned om aftenen, efter vi var gået i gang. Så måtte vi gemme, hvad vi havde, under puder og tæpper, for sæt de så, at vi sad og snackede, og de ikke fik noget!«

Lasse og Simone Vindahl fra Kåstrup. Foto: Morten Sønniksen Vis mere Lasse og Simone Vindahl fra Kåstrup. Foto: Morten Sønniksen

Det var ikke kun fordi, at Simone og Lasse Vindahl fra Kåstrup ville have deres snolder for sig selv. Det var fordi, de for alt i verden ikke ville have, at deres børn bliver tykke.

»Så ville vi have fejlet 100 procent som forældre,« fortæller Lasse Vindahl i 'Fede forhold'.

Begge har på egen krop mærket konsekvenserne af en barndom med overvægt. Simone Vindahl blev mobbet, fortæller hun. Det blev ofte påpeget, at hendes mave var tyk, og at tøjet strammede. Hun kunne ikke gå i det samme tøj som de seje piger og følte sig ikke velkommen i nogen vennegruppe.

Men en dag fik hun et sjældent kompliment.

På nettet modtog hun en besked om, at hun var en flot pige. Selvom hun ikke troede på det, blev afsenderen ved med at insistere. Lige indtil Simone Vindahl bukkede under for rosen og sagde: 'Tak'. Så kom den afsluttende besked:

'Det var bare en aprilsnar.'

»Heldigvis er vores børn ikke overvægtige. Det har fyldt utrolig meget, at de aldrig skal opleve det samme, som vi har. Så vi har været meget opmærksomme på for eksempel at bede om ekstra kontrol fra skolens sundhedsplejerske,« siger Simone Vindahl.

Det var lidt for sjov, at de meldte sig til 'Fede forhold'. Det bildte de i hvert fald hinanden ind, fortæller den 28-årige hjemmegående. For de var flove over deres situation, men blev nødt til at række ud til DR som et desperat råb om hjælp.

»Vi har været på et utal af kure og lagt livsstilen om, men hver gang er det løbet ud i sandet, fordi vi har manglet den rette hjælp og forståelse. Vi ved jo godt – som alle andre, der vil tabe sig – hvad der er rigtigt og forkert at spise,« siger Simone Vindahl, der understreger, at det ikke nødvendigvis gør det nemt at spise det rigtige.

I programmet får Simone og Lasse Vindahl og to andre par derfor hjælp af en sygeplejerske og kostvejleder samt en psykolog og parterapeut til at tabe sig, blive sundere og genfinde forholdets gnist og sexlyst i løbet af syv måneder.

Og selvom det kan være følsomt at dele noget så tabubelagt og personligt med resten af Danmark, så har det været en positiv oplevelse for parret at gå igennem processen med et kamera i nakken.

»Vi håber, at nogen kan spejle sig i os og finde motivationen. Hvis vi kan, så kan andre også. Så seerne har faktisk været et heppekor, uden de har vidst det,« siger Simone Vindahl.