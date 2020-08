Sidste afsnit af 'Fede forhold' rullede over skærmen mandag.

Det er nu halvanden måned siden, at optagelserne sluttede, og B.T har snakket med parret for at høre, hvad der er sket siden, vi forlod dem.

I program et mødte vi 34-årige Tina og Isabel, som, efter de fandt sammen for tre år siden, har taget cirka 45 kilo på tilsammen.

I løbet af eksperimentet tabte Isabel 27,4 kilo og er dermed i mål med sit vægttab. Tina har tabt 31,7 kilo og mangler fortsat at smide 15-20 kilo.

Tina har siden eksperimentets afslutning tabt yderligere tre kilo, fortæller hun.

I sæsonens sidste afsnit så man, at hun havde opnået så flot et vægttab, at hun nu er berettiget til at få hjælp fra det offentlige til at blive gravid, som har været et brændende ønske hos parret.

Men efter programmet sluttede, er parret kommet i tvivl om, hvorvidt det er Tina eller Isabel, som skal bære barnet, da de begge drømmer om at blive mor.

Isabel forklarer, at der er to ting, som taler imod, hun skal blive gravid:

Hun mistede sin ene æggeleder for et par år siden, så hvis hun skal bære barnet, bliver det via reagensglas, som er en større og dyrere proces.

Den anden overvejelse er, at Isabel står i kø til at få lavet hudoperationer, som involverer at fjerne overskydende hud fra hendes mave, lår, ryg, arme og baller.

Hvis Isabel får fjernet hud fra maven og derefter bliver gravid, er der en stor risiko for, at huden igen vil hænge på hendes mave, og at operationen derfor vil være spildt.

Men hvem af dem, som forhåbentligt ender med at blive gravid, vil kun tiden vise.

Her går Isabel på knæ for sin Tina. Foto: DR PRESSE

En ting, der er sikkert og vist, er, at bryllupsklokkerne snart vil ringe for de to kvinder, som blev forlovet i sæsonafslutningen.

Siden da har de bestemt ikke ligget på den lade side, når det kommer til bryllupsplanlægning.

Vielsesringene er købt, og brylluppet skal stå 12. juni næste år, hvor de skal vies ved Skibelund Krat, og bryllupsfesten skal holdes på hotellet ved siden af.

Dermed har kvinderne også fejet alle de tvivl væk, de havde om deres parforhold, da de startede eksperimentet. Dengang frygtede begge kvinder, at hvis eksperimentet ikke endte ud i en sundere livsstil, var de nødt til at gå fra hinanden.

I dag siger de begge, at de 'aldrig har haft det bedre sammen'.

Parret fortæller, at de stadig holder fast i de sunde vaner med 'grøntsager, grøntsager og lidt flere grøntsager'.

De er stadig svært glade for Bone's, som de var en smule i panik over holdt lukket under coronakrisen – den er heldigvis åbnet igen.

Og Isabel holder sig helt fra sin førhen elskede Pepsi Max. Hun tillod faktisk sig selv et glas juleaften, men den smagte 'så dårligt', at den blev hældt ud igen. Hvem havde troet det for syv måneder siden?