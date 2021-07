Eilif Hedelund er en livsnyder. Han elsker ferier og sociale arrangementer, og den får lidt ekstra gas, når der er mulighed for at skeje ud med god mad og godt selskab.

Derfor manglede der heller ikke hverken chips, brun sovs eller ditto kartofler, da familien holdt jul sidste år – deres sidste store måltid, inden de skulle i gang med en stram kost- og træningsplan i forbindelse med deltagelsen i DR-programmet 'Fede forhold'.

Men mens han mæskede sig, begyndte 51-årige Eilif Hedelund at få hjertebanken. Efter middagen måtte han ud at kaste op. Og da tallerkenerne var skrabet, og julegaverne pakket op, kørte han på sygehuset, hvor han fik konstateret en blodprop i benet. Sin anden.

Da han kom hjem, fik han sig en lur. Og en bakke med lidt at styrke sig på. Cola, ost, pølse, popcorn og flæskesvær.

Tina Østergaard og Eilif Hedelund fra Herning. Foto: Morten Sønniksen Vis mere Tina Østergaard og Eilif Hedelund fra Herning. Foto: Morten Sønniksen

Måske havde det været bedre med sund kost ovenpå sådan en omgang, erkender han.

»Og jeg ved godt, det lyder lidt overlegent, men jeg er ikke bange for at dø tidligt,« siger han med et skuldertræk til B.T.

»Se nu på sådan en som Christian Eriksen, der falder om, selvom han dyrker meget idræt og lever et sundt liv. I Herning har vi en dame, som ryger cigarer og får to glas vin om dagen, men alligevel er fyldt 111. Hvad er rigtigt og forkert? Man skal sgu også leve livet. Jeg vil nødig have stående på min gravsten: 'Han levede et sundt liv, men desværre uden at opleve noget.'«

Eilif Hedelund og hans kæreste, Tina Østergaard, begyndte for alvor at miste kontrollen over vægten, da de i 2019 blev indehavere af en bed & breakfast. De fik travlt på arbejdet, og med fri adgang til et bugnende køkken på arbejdet tyede de til de lette løsninger.

De blev måske også lidt dovne. Og til sidst blev Eilif Hedelund ramt af sin første blodprop. Senere fik han en trykken for brystet, som varede i fire-fem uger, inden den gik i sig selv. Han nåede aldrig at fortælle familien om den.

»For folk skal ikke gå og bekymre sig om mig, og hvordan jeg har det. Jeg skal nok sige til, hvis jeg har det rigtig skidt. Jeg render ikke rundt og piber,« siger han.

Men det er en egoistisk tankegang, mener hans 21-årige datter Michelle H. Østergaard, der flere gange har været bange for at miste sin far.

»Ja, det har jeg da. Det er ikke for sjov, når ens far har haft en blodprop – og når han er ved at nå den alder, hvor hans egen far døde af en blodprop,« siger hun til B.T.

»Det har skabt nogle konflikter. Vi kan godt komme op at skændes over min fars livsstil og hans: 'Jeg ved ikke, om jeg dør i morgen, så det er egentlig lidt lige meget'. Det kan godt være, han synes, han har oplevet de ting, han skal, men vi andre vil jo også gerne opleve nogle ting sammen med ham. Jeg har nok følt, han var lidt en egoist.«

Hun havde i en længere periode forsøgt at lave kostplaner til forældrene, og hun havde sågar lavet sund mad til dem, så de ikke kunne bruge travlhed som undskyldning for at spise sig selv ihjel.

»Men hun siger så mange ting – hun er teenager,« griner Eilif Hedelund, der ikke rigtig tog det ind.

»Vi er meget åbne i vores familie, så jeg vidste godt, jeg havde taget på, men er skjorten for lille, så køber jeg bare en, der er større.«

I denne måned afslutter Eilif Hedelund og Tina Østergaard syv måneders trænings-, kost- og terapiforløb som en del af DR-programmet 'Fede forhold'.

Om parret er blevet slankere og sundere, må han endnu ikke afsløre. Han kan dog godt fortælle, om han har lært noget af forløbet.

»Ja. Jeg har lært, at kidneybønner og linser, det kommer jeg ikke til at spise.«