Tina og Thomas fra 'Fede forhold' er ved at have fundet opskriften på en sund hverdag og ikke mindst et sundt parforhold.

Men parrets sunde livsstil bliver for alvor sat på prøve, da Danmark bliver lukket ned på grund af corona, og særligt Tina kæmper med at holde kursen i de mange uger derhjemme, fortæller hun til B.T.

Hos Thomas og Tina medførte nedlukningen, at træningen blev sat på hold, og takeout fik lige så langsomt sneget sig ind i hjemmet igen, da hele familien var hjemsendt.

Tina er imidlertid ikke klar over, at det står så slemt til med den usunde livsstil, og det kommer til udtryk, når parret får sig en snak med Michelle Kristensen.

Tina og Thomas i en af de øvelser, som de skal lave i afsnit fem. Vis mere Tina og Thomas i en af de øvelser, som de skal lave i afsnit fem.

Her fortæller Tina, det går 'fint' med at spise sundt, hvorefter Thomas modererer hendes svar til, at det går 'okay', og det var Tina tydeligt uforstående overfor.

»Jeg tænkte bare, 'hvorfor siger han det?' Det går da meget godt,« siger hun.

Tina er dog ikke i tvivl om, at Thomas henviser til de gange, hvor familien har fået mad udefra.

Tina begrundede det med, at de jo skulle 'støtte de lokale', som blev hårdt ramt, da Danmark lukkede ned.

Hun anerkender dog, at hendes bedre halvdel flere gange har påpeget, at det ikke var det fornuftige valg, men når hun først får sat sig for, at hun har lyst til pizza, så er det rigtig svært at få talt hende fra det igen, fortæller hun.

Måske er det 'corona-pizzaen', som Tina kalder det, der har sat sine spor, for ved parrets vejning var Tina ikke helt tilfreds med sit resultat.

Hun jublede først over, at hun nu endelig var under 80 kilo. Men glæden gik hurtigt over, da Tina fik sat sit vægttab ind i et større billede. Hun har kun tabt 3 kilo.

»Jeg var glad, for jeg havde nået en af mine milepæle, men så gik luften ud af ballonen, for jeg indså, det ikke var så prangende alligevel,« siger Tina.

Vis dette opslag på Instagram I dag er det 9 måneder siden den egentlige rejse til Fede Forhold begyndte Der havde vi lige sendt billeder samt en video af os selv, hvor vi fortalte hvorfor vi gerne ville deltage i programmet Billederne vi sendte til Fede Forhold, kan I se her. Det skulle være billeder fra da vi havde den kropsfigur, vi ønskede at finde tilbage til og hvordan vi så ud nu (oktober 2019). Det er lidt vildt at se tilbage på #fedeforhold #førognu #voresvægttabsrejse #kampenmodkiloene #parforhold #vifinderosselvigen #viharhinanden Et opslag delt af Tina & Thomas - Fede Forhold (@tinathomas_fedeforhold) den 25. Jul, 2020 kl. 12.54 PDT

Tina fortæller i afsnittet, at hun på nuværende tidspunkt i forløbet havde ønsket, at hun havde tabt en 15-20 kilo, men ved en hurtig hovedregning konstaterer Tina over for B.T, at hun på daværende tidspunkt havde tabt omkring de 12 kilo.

I dag ved hun dog godt, at det var et urealistisk mål, og det har programmets sundhedsekspert (Michelle Kristensen, red.) også fortalt hende.

Tina forklarer, at efter parrets første vejning, som gik over al forventning, gik hun i en boble og følte, at hun godt kunne holde kadencen.

Også ved vejningen er Thomas meget ærlig og påpeger igen, at Tina er for hurtig til at ty til takeout.

»Når Thomas påpeger de ting, føler jeg, han kaster mig under bussen,« siger Tina, inden hun fortsætter:

»Kort tid efter fik jeg dog en aha-oplevelse. Jeg var glad for, han gjorde mig opmærksom på det, ellers var jeg blevet i illusionen om, at det hele bare kørte.«

Tina fortæller, at Thomas er blevet bedre til at sige fra over hende, og særligt under corona var han god til at skynde sig ud at handle ind til til et sundt måltid til familien, hvis Tina nævnte takeout.

Hvorvidt Tina finder ind på den rigtige kurs igen, og deres parforhold bliver ved med at udvikle sig, kan du se, når femte afsnit af 'Fede forhold' ruller over skærmen mandag aften klokken 20.30 på DR1.