I forrige afsnit af 'Fede forhold' så vi, hvordan Rikke og Michael kæmpede med at komme tilbage på den sunde kurs efter den søde juletid.

I aftenens afsnit tyder noget på, at Rikke stadig har svært ved at slippe de søde sager – og hun har ovenikøbet løjet om det.

En dag, hvor Michael låner Rikkes bil, finder han nemlig efterladenskaber i form af sodavandsdåser og chokoladepapir, og så må Rikke gå til bekendelse.

»Det var nok lidt ude af øje, ude af sind. Hvis ingen opdager det, så tager jeg ikke på,« siger Rikke, inden hun fortsætter:

Rikke og Michael har været sammen i syv år. Foto: DR PRESSE

»Jeg tror, jeg syntes, det var synd for mig. Jeg havde rigtig svært ved at komme ovenpå efter julen.«

Men selv om Rikke følte en utrolig stor skam, da hendes bedre halvdel opdagede hendes smugspiseri, så var hun samtidig også lettet over ikke længere at skulle gå med hemmeligheden selv.

»Jeg havde ikke mod til at sige det til ham, for jeg vidste, han ville blive skuffet. Men hvis jeg havde planlagt at holde det skjult for altid, havde jeg nok gemt tingene lidt bedre,« fortæller Rikke.

I dag ser hun også tilbage og undrer sig over, hvorfor hun ikke greb fat i programmets sundhedsekspert (Michelle Kristensen, red.) for at få hjælp.

Hvis man spørger Rikke, hvorfor hun ikke kunne slippe de søde sager, så skyldes det, at hun havde svært ved at følge med i programmet og det tilhørende forventningspres.

»Der blev hele tiden forventet, vi skulle filme, og vi skulle tabe os, og det gjorde vi jo gerne, men det blev bare for meget for mig,« siger hun.

Desuden betegner Rikke sig som en 'Rasmus-modsat' – hvis du siger til hende, hun ikke må spise slik, så bliver det pludselig 'mega interessant'.

På trods af at Rikke ikke har formået at holde sig til kostplanens regler, så ser vi i aftenens afsnit, at hun har tabt 8,7 kilo efter 3,5 måneder i eksperimentet.

Et billede af Rikke og noget af det slik, som hun har spist i smug.

Selv om Michelle Kristensen påpeger, hun ikke bør være skuffet over resultatet, havde Rikke ikke hænderne oppe over hovedet.

»Jeg følte sgu et eller andet sted, at jeg var til grin. Jeg var virkelig flov over min opførsel,« fortæller hun.

Ved siden af sad manden Michael og havde smidt hele 22,9 kilo. Selv om Rikke ved, at mænd taber sig hurtigere end kvinder, så var det 'irriterende', at hun ikke kunne holde trit med ham.

»Jeg under ham det, og det er super flot, men når man er konkurrencemenneske, så vil man gerne kunne følge med,« siger hun.

Det aller første billede der blev taget på vores rejse, der hvor det startede... smil er der ikke meget af og følelserne sad uden på huden men vi havde taget beslutningen og nu skulle der altså ske noget, hvis en af os ikke skulle dø der var mange tåre den første tid og det var hårdt at skulle blotte sig på den måde overfor sin partner vil du se mere til vores rejse, så kig med hver mandag på DR1 kl. 20.30

Senere i aftenens afsnit er Rikke og Michael på besøg hos programmets parterapeut (Frej Prahl, red.), som forsøger at grave lidt i Rikkes trang til de søde sager og de frustrationer, som følger med.

Frej Prahl foreslår derfor en øvelse, hvor de skal skubbe alle de negative tanker væk – men det virker bare 'overhovedet ikke' for Rikke.

Derefter stiller Michael sig med hænderne i vejret og foreslår, at hun skal slå al sin negative energi ud.

»Alle mine aggressioner kommer ud, og jeg får luft. Det føles lidt som en ventil, der endelig bliver åbnet,« fortæller Rikke.

Hvorvidt 'bokse-lektionen' hjælper Rikke videre mod en sundere livsstil, og om kiloene fortsætter med at rasle af Micael, det kan du se i afsnit 4 af 'Fede forhold', som bliver sendt 20. juli klokken 20.30 på DR1.