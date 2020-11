I aften røg DJ Faustix, også kendt som Morten Olsen, ud af 'Vild med dans'.

Det skete efter, Faustix og dansepartneren Asta Björk dansede i omdans mod Wafande og Mie Moltke.

Dommen falder efter sidste uge, hvor der ikke var nogen, der røg ud af 'Vild med dans'. Sidste uge måtte danserne Silas Holst og Karina Frimodt nemlig blive hjemme, efter de havde været i kontakt med en corona-smittet.

Og lige som de professionelle dansere, som var blevet udsat for smitte i forbindelse med deres medvirken i musicalen 'Dirty Dancing', blev også deres dansepartnerne hjemme i trygge rammer.

Helt snydt blev seerne dog ikke, for begge professionelle dansere, skuespilleren Janus Nabil Bakrawi og skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau var med over en internetforbindelse. Her fortalte de alle, hvor meget de gerne ville have været på dansegulvet.

Og det var de så igen denne fredag, hvor det altså var DJ'en, der måtte sige endeligt farvel til programmet.

Det var Wafande, der sidste uge fik den symbolske sidsteplads, men det var altså Faustix, der røg denne gang.

Foruden den symbolske runde sidste uge, så har coronaen også haft andre indvirkninger på danseprogrammet.

Hele sæsonen blev skubbet på grund af nedlukning af landet. Og det har gjort, at fans må vente til langt ind i december, før en endelig vinder skal kåres.