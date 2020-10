»Jeg glemte simpelthen halvdelen af trinene.«

Sådan lød det kort og kontant fra en irriteret Faustix, efter han og Asta Björk havde danset deres jive fredag aften i 'Vild med dans'.

Og da B.T. efterfølgende fanger danseparret, der trods brøleren blev sendt videre til næste uge, er DJ'en med det borgerlige navn Morten Sprangstrup Olsen stadig i dårligt humør.

»Jeg er rigtig ked af det. Jeg er faktisk virkelig ked af det,« siger han og fortsætter:

»Jeg gik faktisk direkte ud og fældede en tåre efter dansen, for det er sgu ikke det fedeste ikke at præstere, når man føler, man har arbejdet så hårdt for det.«

Gik der bare en klap ned, eller hvad skete der?

»Ja, det var en stor klap, der gik ned, så jeg forsøgte i stedet bare at give den fuld æde med masser af smil og energi, og så måtte dansen ligesom komme i anden række.«

Også Faustix partner, Asta Björk, undrer sig over brøleren.

Klappen gik ned for Faustix i fredagens omgang 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest Vis mere Klappen gik ned for Faustix i fredagens omgang 'Vild med dans'. Foto: Martin Sylvest

»Vi har kørt den (dansen, red.) igennem igen og igen for at sikre os, at den var der hver gang, og det var den altså bare,« siger hun og trækker på skuldrene.

Hun fortæller også, at Faustix har været super uheldig op til og under dansen fredag. Inden dansen fik han nemlig problemer med anklen og undervejs i dansen gik det galt med ryggen.

Noget, Faustix nikker bekræftende til.

»Jeg har ikke været så heldig. Anklen er en gammel fodboldskade, der er brudt ud, og i ryggen har jeg fået to muskler, som har sat sig i klemme, så jeg er faktisk i store smerter lige nu,« siger han.