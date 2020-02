Omsorgssvigtet. Uopdragen. Forkælet. De hårde ord har været mange, siden 'Fars pige' gik i luften på DR søndag.

Men programmets hovedperson, datteren Alva Madsen, var på forhånd forberedt på de kritiske røster. For som hun siger:

»Hvis der er nogen, der ikke følger strømmen, skal de høre for det. Men det vil jeg hellere end at være almindelig.«

Teenagepigen fortæller, at hun da har læst flere af de negative kommentarer til programmets første afsnit, der handler om forholdet mellem hende og hendes far, Jens Østergaard, som blandt andet byder på dyre øreringe, tasker og tøj.

Jens Østergaard og datter Alva Madsens forhold bliver portrætteret i DR-programmet 'Fars pige'. Foto: Privat

Både i Berlingske og på Facebook bliver hun og faren kritiseret for det liv, der i programmet bliver portrætteret.

»Kommentarerne går mig ikke så meget på, som jeg troede, de ville. Men jeg har også svært ved at tage dem seriøst,« siger Alva Madsen:

»De afspejler ikke mig. De har ikke så meget med mig at gøre. Det handler nok mere om andres usikkerhed.«

Datteren understreger, at første afsnit blot viser et lille udpluk af hendes liv. At hendes liv består af andet end shopping og selfies.

»Folk skal stoppe med at gå ud fra ting, de ikke ved en skid om. Det er bare kun den del, der er blevet filmet.«

Noget andet, der er blevet filmet, er udtalelser fra Alva Madsen som eksempelvis: »Jeg har ikke brug for en sugardaddy. Jeg har en far, der elsker mig.«

Men den type udsagn skal man altså tage med et gran salt, understreger hun:

»Jeg siger mange ting for sjov, men det er ikke alle, der fanger min sarkasme. Den er ikke for alle,« griner hun og tilføjer:

»Gå ud og smil til solen. Elsk lidt mere. Spred god karma. Kys din hund, datter, søster og kæreste,« lyder Alva Madsens opfordring til alle kritikerne. Foto: Privat

»Folk tager alting så tungt. Folk tager det seriøst og nævner, at jeg ikke er ordentligt opdraget, mens de selv kalder mig øgenavne. Folk, der skriver grimt på internettet, er da værre opdraget.«

Alva Madsen har da heller ikke meget tilovers for de kritikere, der skriver, at hun bliver udsat for omsorgssvigt og ikke har nogen værdier.

»Omsorgssvigt er et rigtig grimt ord at bruge, når det ikke passer. Det, de skriver, er ekstremt ukorrekt,« siger hun og fortsætter:

»Det er noget fis at skrive, at jeg ikke har nogen værdier. Det er også derfor, jeg ikke tager kritikken til mig. Det stemmer simpelthen ikke.«

Til de kritikere, der kalder hende doven, fordi hun ikke har lyst til at tage en uddannelse, har hun kun én ting at sige:

'Følg med i programmet.'

»Jeg har fundet noget, jeg er god til, og noget, jeg godt kan lide at lave. Og hvis det ikke går, har jeg sikkert lært mere, end jeg ville på gymnasiet,« siger hun uden at afsløre for meget.

Alva Madsen er da heller ikke i tvivl om, at hun er klædt på til ‘det virkelige liv’, selvom kritikerne sætter spørgsmålstegn herved.

Alva har hevet sin far med ud i skoven, så han kan tage billeder af hende til Instagram. Foto: DR

»Jeg ved godt, vi lever en smule ualmindeligt. Men det er ikke et problem.«

»Jeg er meget foran mange på min alder med nogle ting, for jeg har lært dem selv. Min far har ikke holdt mig i hånden. Han har støttet mig. Jeg ved, at jeg nok skal klare alt.«

Kritikken til trods er Alva Madsen glad for, at hun sagde ja til programmet.

»Hele mit liv er der nogle, der har haft noget imod den måde, jeg lever på. Med programmet så jeg en chance for at fortælle min historie og komme til orde.«