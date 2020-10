Frederik Glob kalder det dobbeltmoralsk, når DR i sidste uge forbød store influencere som Anders Hemmingsen og Fantastiske Forældre at dele billeder og videoer fra ‘Den store bagedyst’, fordi de ifølge tv-stationen bryder ophavsretsloven.

»Det giver jo ingen mening, at de stopper Anders Hemmingsen i at gøre noget, som de selv har gjort,« siger Frederik Glob til B.T.

Han har nemlig selv fået krænket sin ophavsret af mediegiganten, som brugte videoer af hans dengang seksårige datter uden samtykke.

Dengang dækkede DR sig ind under, at der gælder andre regler for satire. Hvilket undrer den 39-årige far og marketingansvarlige.

Frederik Glob med sin datter, youtuberen Viola Agnete Lilje Glob. Foto: Privat Vis mere Frederik Glob med sin datter, youtuberen Viola Agnete Lilje Glob. Foto: Privat

Frederik Glob er far til syvårige Viola Agnete Lilje Glob, der trods sin unge alder har godt 2.000 følgere på YouTube, hvor hun laver slim, anmelder slik eller viser indholdet af sin skoletaske frem.

Men i YouTube-kanalens spæde start lavede den lille pige også en video, hvor hun viser, hvordan man drikker det smertestillende håndkøbsmedicin Panodil Junior.

Og den video blev sidste år brugt i DR-programmet ‘Ugen plus det løse’, hvor vært Huxi Bach lavede sjov med, at forældrene brugte et barn som reklamesøjle for medicinalindustrien.

»Set i bakspejlet er det måske ikke så smart, når man har så mange følgere, men det havde hun ikke på det tidspunkt,« siger Frederik Glob, der tilføjer, at videoen ikke var en reklame, men blev lavet, fordi den ivrige YouTube-forbruger - der tager Panodil Junior i forbindelse med en immundefekt - var så stolt af, at hun endelig havde lært selv at drikke det, at hun gerne ville filme det og lægge en video på YouTube.

Vis dette opslag på Instagram Jeg glæder mig til i morgen! Et opslag delt af Fantastiske Forældre (@fantastiskeforaeldre) den 2. Okt, 2020 kl. 12.29 PDT

Frederik Glob kan godt forstå, hvis nogen synes, det er for meget. Og han havde gerne selv taget slagene i ‘Ugen plus det løse’.

»Men at hun selv – en seksårig pige – bliver hængt ud på den måde, det forstår jeg slet ikke,« siger den 39-årige far, der derfor klagede til DR.

Foruden selve indslaget klagede han over, at DR havde brugt videoer og screenshots, som han og hans datter har rettighederne til.

»Vi vil gerne have kontrol over Violas videoer. Hvis hun som 10-årig ikke gider mere, så kan jeg lukke kanalen med fire klik, men jeg kan jo ikke fjerne det her afsnit på dr.dk.«

Vis dette opslag på Instagram Bagedysten er 100% højdepunktet på 2020. Kommenter det her opslag hvis du vil være interesseret i at få tilsendt min 100k ord KatrinexMarkus fanfic #coronakur #corona #coronamemes #underholdning #haha #memes #danskememes #bagedysten #bagedysten2020 #memedysten #dr1 #dkmeme #dkmemes #fjernsyn #tvmemes #hygge #sofahygge #tvtillægget Et opslag delt af TV-tillægget (@tv_tillaegget) den 3. Okt, 2020 kl. 1.21 PDT

Men i et svar fra DR lød det, at der gælder andre regler for satire, hvor man gerne må bruge ophavsretligt beskyttet materiale uden at spørge om lov.

Et argument, som Frederik Glob modvilligt måtte godtage.

Men derfor undrede det ham også, at mediegiganten nu har beordret Anders Hemmingsen, Fantastiske Forældre og andre memeprofiler til at holde op med at dele billeder fra ‘Den store bagedyst’ – og desuden fjerne billeder fra tidligere sæsoner – da det er i strid med ophavsretsloven.

»Hvis Anders Hemmingsens profil ikke er satire, så ved jeg ikke, hvad det er. Han lægger kun sjove ting ud, der gør folk i godt humør, og jeg kunne faktisk finde på at se 'Bagedysten', når han har lagt noget ud om det. Så jeg synes jo, det er helt væk,« siger Frederik Glob.

Vis dette opslag på Instagram Vi varmer lige op til på lørdag Et opslag delt af Fantastiske Forældre (@fantastiskeforaeldre) den 28. Sep, 2020 kl. 9.16 PDT

»Andre firmaer betaler boksen for at få reklame på de store influenceres profiler, så DR burde da bare være lykkelige.«

B.T. har i en uge forsøgt at få DR til at forholde sig til Frederik Globs kritik, men det har ikke været muligt.

»Den sag, du henviser til, er ikke sammenlignelig med de omtalte sager med de konkrete Instagram-konti. Sidstnævnte handler specifikt om memes og ophavsret. Det gjorde den anden sag ikke,« lyder det i et mailsvar fra Malene Birkebæk, chef for Børn, Unge og Nyudvikling i DR Medier.

»I de omtalte sager med de konkrete Instagram-konti har vi kun forholdt os til ophavsretten og kun overordnet og ikke i forhold til specifikke memes eller specifikke programmer.«

Vis dette opslag på Instagram FORBUDT KÆRLIGHED DR’s jurister har i dag advaret om, at det er et brud på ophavsretten at bruge billeder fra Bagedysten til memes. Det underminerer ikke bare hele tv-tillæggets koncept, men også vores alle sammens ytringsfrihed. Tv-tillægget støtter hele det danske meme-community i sagen om DR og censur. Støt op og spred ordet til din ven, din roommate og din mor - det her er for dårligt #bagedystgate #memeserikkekriminalitet Et opslag delt af TV-tillægget (@tv_tillaegget) den 12. Okt, 2020 kl. 10.38 PDT

»Men det er klart, at der også er andre udfordringer ved memes generelt, som intet har med ophavsretten at gøre. Memes og lignende kan for eksempel sætte vores medvirkende i en kontekst, de ikke har accepteret, eller der kan være tale om, at vores indhold bruges på en måde, så der kan sættes spørgsmålstegn ved vores troværdighed og uafhængighed.«

B.T. har siden forsøgt igen at få Malene Birkebæk til at forholde sig til det svar, DR selv gav Frederik Glob i sin tid, om at der gælder andre regler for satire, hvorfor hans datters indhold godt kunne bruges i en kontekst, hun ikke havde accepteret, og hvorfor disse regler ikke gælder i den aktuelle sag. Men DR er endnu ikke vendt tilbage.

Til fagbladet Journalisten oplyser mediejurist Sten Schaumburg-Müller dog, at han ikke er sikker på, at DR har ret, når de kræver 'Bagedyst'-indholdet fjernet.

Vis dette opslag på Instagram Da @malplacerede.memes i mandags tilbød at tegne Den Store Bagedyst memes, fik jeg næsten en tåre i øjenkrogen! God lørdag aften Et opslag delt af Fantastiske Forældre (@fantastiskeforaeldre) den 17. Okt, 2020 kl. 12.46 PDT

»Jeg er i tvivl. Når der er tale om satirisk indhold, så er det en afvejning mellem ophavsretten og ytringsfriheden,« siger han til mediet og tilføjer om Anna Mathiesen, som står bag profilen Fantastiske Forældre:

»Det er åbenlyst en parodi, og det er et meget beskedent indgreb i ophavsretten. Så det er svært, men jeg er tilbøjelig til at sige, at hun har lov til at dele det indhold.«